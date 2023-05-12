Росстат: годовая инфляция в апреле составила 2,31%

В апреле рост цен в России составил 0,38% (в марте — 0,37%), годовая инфляция замедлилась до 2,31% в апреле с 3,51% в марте, следует из данных (.pdf) Росстата, опубликованных на сайте Минэкономразвития.

По подсчетам Росстата, в апреле инфляция в сегменте продовольственных товаров составила 0,29% после 0,13% в марте. Рост вызван резким ускорением инфляции на рынке плодоовощной продукции — с 0,06% в марте до 1,61% в апреле. На остальные продукты рост замедлился — с 0,15% до 0,09%.

Как сообщает статистическое ведомство, в сегменте непродовольственных товаров рост цен в апреле практически не изменился по сравнению с мартом и составил 0,15% против 0,14%.

В секторе услуг инфляция замедлилась с 0,97% в марте до 0,79% в апреле, сообщает Росстат. В первую очередь замедлился рост цен на туристические услуги. В то же время возобновился рост цен на банковские услуги и услуги пассажирского транспорта.

В отчете также приводится статистика по инфляции за период с 3 по 10 мая. По данным Росстата, цены за отчетный период не росли, а годовая инфляция составила 2,32%.

В базовом сценарии Центробанка в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%, в 2024-м — 4%. Во втором квартале 2023 года регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,6% после 3,5% в первом квартале. Ключевая ставка сохраняется на уровне 7,5%. 11 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае ускорения инфляции.

Подробнее о сценарии восстановления экономики РФ от ЦБ — в материале «Ъ» «Упал, очнулся — рост».

Эрдни Кагалтынов