ЦБ ожидает инфляцию по итогам второго квартала в 3,6%

Центробанк ожидает, что по итогам второго квартала 2023 года инфляция составит 3,6% после 3,5% в первом квартале. Это следует из доклада о денежно-кредитной политики регулятора (.pdf). Банк России отметил, что оценка соответствует центральному значению базового прогноза инфляции.

Согласно данным ЦБ, из-за эффекта высокой базы марта-апреля 2022 года годовая инфляция во втором квартале 2023 года достигнет минимума и окажется меньше поставленной цели в 4%. После, ожидает регулятор, темп роста цен будет увеличиваться по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года.

Основным проинфляционным фактором Банк России считает рост потребительского спроса, а также давление со стороны рынка труда на фоне дисбаланса между спросом и предложением.

В базовом сценарии Центробанка в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%, в 2024-м — 4%. По прогнозам регулятора, российская экономика вернется к уровню конца 2021 года к концу 2024-го. Ключевая ставка сохраняется на уровне 7,5%. Сегодня, 11 мая, глава Центробнка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае ускорения инфляции.

Лусине Баласян