Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае ускорения инфляции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может рассмотреть на ближайших заседаниях совета директоров вопрос о повышении ключевой ставки, если заметит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции — 4%. Сейчас ключевая ставка установлена на уровне 7,5%. Ближайшее заседание по ставке назначено на 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В этом году мы ждем продолжения восстановления экономики. Оно может сопровождаться усилением инфляционного давления. А это во многом будет зависеть от факторов со стороны спроса. Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки»,— приводятся слова госпожи Набиуллиной в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ (.pdf).

Глава Центробанка заявила, что в российской экономике существует широкий спектр рисков, преимущественно проинфляционных. Обновленный прогноз средней ключевой ставки составляет 7,3–8,2% на 2023 год и 6,5–7,5% на 2024 год.

Из доклада о денежно-кредитной политике ЦБ следует, что снижение ВВП в первом квартале 2023 года составило 2,3%. Во втором квартале регулятор ожидает роста российской экономики на 4,2%. Прогноз темпов прироста ВВП улучшился до 0,5–2% (прежде — от -1% до 1%) в связи с более высоким уровнем потребительской и инвестиционной активности в первом квартале.

В базовом сценарии Центробанка в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%, в 2024-м — 4%. По прогнозам регулятора, российская экономика вернется к уровню конца 2021 года к концу 2024-го. На последнем заседании совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% в пятый раз.

Лусине Баласян