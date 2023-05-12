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Коммерсантъ FM
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У SMIC впервые за три года упала квартальная выручка

Крупнейший китайский производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) отчитался о первом падении квартальной выручки за последние три года. В первые три месяца года выручка китайской компании упала на 20,6% и составила $1,46 млрд. Чистая прибыль снизилась на 48% по сравнению с первым кварталом 2022 года и составила $231,1 млн.

За падением показателей стоит слабый спрос на продукцию SMIC в условиях переизбытка полупроводников на рынке. Как отмечает CNBC, SMIC является крупнейшим и самым важным производителем чипов в Китае и именно на нее власти страны рассчитывают в увеличении объемов полупроводниковой продукции для конкуренции с тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung. Однако из-за введенных в 2020 году в отношении SMIC американских санкций компания лишилась доступа к новейшим технологиям в производстве чипов и необходимому оборудованию, поэтому она работает по более старым технологиям, чем ее зарубежные конкуренты. Тем не менее все эти годы SMIC получала неплохую прибыль, а в 2022 году даже вышла на рекордные показатели выручки.

Более 50% выручки SMIC получает от производства чипов, которые используются в смартфонах и другой потребительской электронике, а как раз на эту продукцию спрос в начале текущего года упал. От снижения спроса и падения цен на чипы на фоне перепроизводства полупроводников пострадала в первом квартале и Samsung, прибыль которой в квартале упала на 95%. Между тем прогнозы SMIC на второй квартал довольно оптимистичные. Компания ожидает роста выручки на 5–7% и в целом прогнозирует восстановление спроса во втором полугодии.

Алена Миклашевская

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