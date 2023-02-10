Крупнейший производитель чипов в КНР вновь получил рекордную выручку в условиях санкций США

Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), крупнейший китайский производитель чипов, опубликовала отчетность за квартал и весь 2022 год. Компания, которая с 2020 года находится под американскими санкциями, вновь показала рекордные финансовые результаты. Ее годовая выручка составила $7,2 млрд, что на 33,6% выше показателя 2021 года, который также был рекордным по размеру выручки. Чистая прибыль по итогам года выросла на 6,8% и составила $1,8 млрд.

При этом результаты последнего квартала 2022 года были довольно слабыми: выручка упала на 15%, до $1,6 млрд, а валовая прибыль — с $742 млн до $518 млн. И прогнозы SMIC на текущий квартал и первое полугодие 2023 года скорее пессимистичные. По оценкам компании, выручка в первом квартале будет на 10–12% ниже, чем в четвертом квартале 2022 года. А в первом полугодии, отмечается в заявлении SMIC, «производственный цикл по-прежнему остается на дне, влияние внешних неопределенностей остается сложным». Между тем компания продолжает активно инвестировать в расширение производства в Китае. Как следует из отчетности, в 2023 году ее капиталовложения останутся примерно на том же уровне, что и в прошлом году, когда она инвестировала $6,35 млрд.

В черном списке компаний, подозреваемых в связях с военными КНР, SMIC наряду с другими китайскими компаниями оказалась в декабре 2020 года. Введенные санкции предполагают запрет на продажу этим компаниям американских товаров и технологий.

Алена Миклашевская