Россиянин Арман Адамян стал чемпионом мира по дзюдо

Российский дзюдоист Арман Адамян выиграл чемпионат мира в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в городе Доха. В финальном поединке Адамян победил чешского спортсмена Лукаша Крпалека. Третьи места в соревновании заняли азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев и спортсмен из Израиля Петер Пальчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hussein Sayed / AP Фото: Hussein Sayed / AP

Победа Адамяна стала первым золотом российской сборной на чемпионате мира в Дохе. 13 мая будут разыграны награды в категориях свыше 78 кг у женщин и свыше 100 кг у мужчин.

26-летний Арман Адамян в 2019 году стал чемпионом Европы и победителем Европейских игр на совмещенном турнире в Минске. В ноябре 2020 года он стал серебряным призером чемпионата Европы в Праге. Кроме того, Адамян четырежды побеждал на турнирах гран-при Большого шлема.

Чемпионат мира по дзюдо закончится 14 мая. Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в турнире в нейтральном статусе. Сборная Украины из-за этого бойкотирует чемпионат. Его участники борются за путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Эрдни Кагалтынов