Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать ЧМ из-за допуска россиян

Украинская сборная приняла решение бойкотировать чемпионат мира (ЧМ) по дзюдо в 2023 году, сообщил главный тренер сборной Виталий Дуброва. Так команда Украины отреагировала на допуск к турнирам белорусских и российских спортсменов, соответствующее решение приняла Международная федерация дзюдо (IJF). ЧМ пройдет с 7 по 14 мая в Дохе, Катар.

«Такое унижение всех олимпийских принципов, а также пренебрежение к условиям допуска атлетов, которое принял Международный олимпийский комитет, не оставило выбора нашей команде»,— заявил господин Дуброва. «Мы на завтра готовим официальное заявление, потому что сегодня воскресенье и не будет такой огласки. А завтра наутро опубликуем, и президент федерации (дзюдо Украины.— "Ъ") Михаил Кошляк уезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, будем бороться»,— сказал главный тренер украинской сборной (цитата по украинскому каналу «Спорт 24»).

По словам господина Дубровы, IJF не провела проверку попавших в заявку спортсменов из России и Белоруссии. «В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию»,— сказал Виталий Дуброва. Он анонсировал участие украинской сборной в Гран-при в Австрии 25–27 мая.

Вчера, 29 апреля, IJF разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом обязательной будет проверка биографии и соцсетей атлетов на предмет «военной пропаганды».

В 2022 году в ответ на военную операцию Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить белорусов и россиян от турниров, в марте 2023 года МОК это решение отменил, разрешив их участие при ряде условий. Одно из них — спортсмены не представляют силовые ведомства или вооруженные силы, а также не занимались «поддержкой боевых действий».

О реакции на решение МОК читайте в публикации «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Мария Федотова