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Коммерсантъ FM
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Бельгия направит Украине €92 млн, вырученные на операциях с замороженными активами РФ

Правительство Бельгии выделит Украине пакет помощи в размере €92 млн из налоговых поступлений, полученных от операций с замороженными в стране российскими активами. Мера анонсирована на официальном сайте кабмина королевства. €46 млн направят на военные нужды, на поддержку населения (образование, здравоохранение, продовольствие) израсходуют €24 млн, оставшаяся часть средств пойдет на укрепление бельгийского дипломатического присутствия в регионе, следует из заявления.

«Прямые и косвенные последствия этого (украинского.—"Ъ") конфликта требуют повышенного внимания в регионе. Бельгийская дипломатическая сеть будет адаптирована к текущей геополитической ситуации путем открытия двух дипломатических постов — в Кишиневе и Ереване»,— заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб.

10 апреля 2023 года Бельгия сообщила о «непредвиденных» доходах благодаря налогам с процентов от размещения замороженных российских активов. Всего в бюджет королевства таким образом поступило €625 млн, писала Le Soir. 4 мая бельгийский премьер Александр Де Кроо заявил, что доход составил €200 млн. По его словам, все средства были использованы для военных поставок Киеву, а также для поддержки украинских беженцев.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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