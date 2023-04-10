Бельгия заработала €625 млн от замороженных российских активов

Власти Бельгии сообщили о «непредвиденных» €625 млн доходов, которые были получены благодаря налогообложению процентов от размещения замороженных российских активов, сообщило бельгийское издание Le Soir. Минфин Бельгии — регулятор крупного международного депозитария Euroclear.

Le Soir напомнило, что Euroclear инвестирует средства, которые были получены в рамках выплат по облигациям и купонам. По данным казначейства Бельгии, в 2022 году депозитарий получил процентов на €821 млн. Эти доходы облагаются налогами.

В общей сложности Бельгия заморозила €250 млрд российских активов и лидирует в Европе по этому показателю. «На данный момент мы заморозили €191,9 млрд транзакций и €58,7 млрд активов»,— заявил Le Soir генеральный управляющий администрации казначейства Александр де Гест (перевод «РИА Новости»).

Из €58,7 млрд замороженных активов треть — денежные средства, еще две трети — ценные бумаги (акции, облигации и деривативы). Существенных материальных активов (недвижимость, яхты) в перечне нет.

Александр де Гест отмечает, что некоторые российские предприниматели переписывают активы на близких, чтобы уйти из-под санкций. «Отлов» таких бенефициаров (посредством обращения в Еврокомиссию) господин де Гест сравнивает с игрой в «кошки-мышки».

О возможности передачи замороженных российских активов в пользу Украины господин де Гест не высказывается однозначно и отмечает, что «бельгийская Конституция и европейские договоры охраняют собственность».

30 марта брокер БКС сообщил, что счета россиян в депозитарии Euroclear, денежные остатки на которых превышают €100 тыс., будут блокироваться в полном объеме. До этого, 17 февраля, бельгийский Минфин начал отказывать россиянам (частным инвесторам) в разблокировке активов на Euroclear.

В этой связи собеседники «Ъ FM» отмечали, что заработки Euroclear на замороженных российских активах в теории можно попытаться признать незаконными.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Euroclear прокрутил активы».

Григорий Лейба