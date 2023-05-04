Бельгия потратит на Украину €200 млн доходов от замороженных российских активов

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что доход страны от замороженных российских активов составил €200 млн. Эти средства, по словам премьера, используются для военных поставок Украине, а также финансовой поддержки украинских беженцев. Он заявил, что использование замороженных российских активов для поддержки Украины «полностью обосновано с экономической и моральной точки зрения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«И я уверен, что мы можем пойти дальше в этом направлении. Бельгийские службы заморозили свыше 180 млрд евро активов российского Центробанка. Бельгия играет лидирующую роль в этом и изучаем совместно с Еврокомиссией, как мы можем использовать все эти средства на военную поддержку Украины и восстановления Украины»,— сказал Александр Де Кроо на совместной пресс-конференции в Гааге с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по ТАСС).

Ранее в начале апреля бельгийское издание Soir со ссылкой на казначейство сообщало, что королевство получило доход в €625 млн от замороженных российских средств. При этом общий их объем оценивался в €250 млрд. «На данный момент мы заморозили €191,9 млрд транзакций и €58,7 млрд активов»,— говорил в интервью Soir генеральный управляющий администрации казначейства Александр де Гест. При этом ЦБ оценивал общий объем заблокированных на Западе российских резервов в $300 млрд.

21 октября 2022 года Евросовет поручил Еврокомиссии (ЕК) разработать механизм передачи подсанкционных активов для реконструкции и восстановления Украины. На сегодняшний день юридических оснований для передачи активов нет. В апреле в ЕК допустили конфискацию российских активов для выплаты репараций Украине за военную операцию.

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Лусине Баласян