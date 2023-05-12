К долгам пристраивают Azimut

Александр Клячин рискует потерять Azimut — российский миллиардер может лишиться одноименной сети отелей, пишут «Ведомости». По данным издания, Замоскворецкий суд поручил обратить взыскание на акции этой гостиничной компании в рамках иска Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» о неуплате налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Соответчиками по делу выступают господин Клячин, а также бизнесмен Алексей Хотин. Ранее суд взыскал с них 192 млрд руб. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Генпрокуратура предъявила претензии компании «Русь-Ойл» осенью 2022 года. Группа, созданная в 2013 году, в основном добывала нефть в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири. Однако, по версии надзорного ведомства, с 2015-го она перестала платить НДС и налог на добычу полезных ископаемых. В итоге «Русь-Ойл» задолжала бюджету более 192 млрд руб., из-за чего прокуроры и обратились в Замоскворецкий суд. 10 мая 2023 года он назвал конечным бенефициаром компании экс-главу банка «Югра» Алексея Хотина и постановил взыскать с него сумму неуплаченных налогов. Соответчиками также стала сама «Русь-Ойл» и бизнесмен Александр Клячин. Его с декабря 2013-го года называли совладельцем британской нефтедобывающей компании Exillon Energy с активами в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. Тогда же 30% Exillon Energy купил Алексей Хотин. В итоге входящие в нее компании, например, «Каюм Нефть», оказались в списке активов, которые Генпрокуратура также требовала взыскать в пользу государства.

Решение суда взыскать 192 млрд руб. с Алексея Хотина, Александра Клячина и компании «Русь-Ойл» пока не вступило в законную силу, и они могут обжаловать его в апелляции. Но если оспорить это не удастся, то сеть отелей Azimut действительно может поменять владельца, считает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«Если решение о взыскании 192 млрд руб. останется в силе после прохождения апелляционного суда, то должнику предложат в течение пяти-семи дней добровольно погасить задолженность. Если у ответчиков не окажется требуемой суммы на счетах, то будут запущены официальные процедуры реализации имущества, в том числе через службу судебных приставов, через торги. Если на должниках официально будут значиться те или иные активы, в том числе акции компаний, то они будут реализовываться с торгов после соответствующих процедур».

Если Александр Клячин после судебного разбирательства в итоге лишится акций сети отелей Azimut, то на этот актив найдется несколько потенциальных покупателей. Впрочем, все будет зависеть от конечной цены, подчеркнул основатель компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич:

«Помимо Александра Клячина, Владимир Евтушенков интересуется этой темой. Он буквально недавно приобрел отели Radisson в Москве и Санкт-Петербурге. Также к этому портфелю в свое время присматривались в Турции и Саудовской Аравии, он действительно привлекателен, но вопрос в первую очередь цены и его состава. Часть принадлежит Azimut, а часть все-таки идет под внешнее управление.

У компании есть, допустим, отель "Метрополь", номер в котором обходится в $700-800 за ночь. И, соответственно, есть трехзвездные гостиницы в Костроме, Уфе, например, где цена будет значительно меньше. Поэтому если усреднять и брать за основу предыдущую сделку между Wenaas Hotel Russia и АФК "Система", то может получиться порядка $100 тыс. на номер. Но каждый объект все равно необходимо будет индивидуально рассчитывать».

Представители Александра Клячина при этом заявили «Ведомостям», что он никогда не был и сейчас не является бенефициаром «Русь-Ойл», и соответчиком по иску о неуплате налогов его привлекли по ошибке.

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Владимир Расулов