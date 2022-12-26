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Коммерсантъ FM
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Инвесторы расселяются в Москве

У отеля «Азимут Олимпик» появился совладелец

Несмотря на снижение из-за кризиса оборота московского гостиничного рынка, редкие сделки в этом сегменте все же заключаются. Группа «Русские фонды» получила почти 20% в отеле «Азимут Олимпик» рядом со спорткомплексом «Олимпийский», стоимость которого оценивается примерно в 5 млрд руб. Гостиницы пока обеспечивают невысокую, но стабильную доходность.

Владелец Azimut Hotels Александр Клячин

Владелец Azimut Hotels Александр Клячин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владелец Azimut Hotels Александр Клячин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Подконтрольное инвестиционной группе «Русские фонды» ООО «Олимп Инвест» стало владельцем 19,9% ООО «Твинс Групп», которому принадлежит отель «Азимут Олимпик» на Олимпийском проспекте Москвы. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 21 декабря. Остальными 80,1% владеет МКООО «Азимут Групп», которое на рынке связывают с владельцем Azimut Hotels Александром Клячиным. Гендиректор «Азимут Групп» Максим Бродовский также возглавляет Azimut Hotels. Представитель господина Клячина не стал комментировать сделку, отметив, что на работе отеля она не скажется. В «Русских фондах» комментарий не предоставили.

«Русскими фондами» управляют первый председатель совета директоров Rambler Сергей Васильев и его партнеры. Среди прямых инвестиций на сайте группы указан загородный отель под брендом Azimut — «Azimut Отель Волга Астрахань»; это комплекс на берегу реки Бушмы.

Гостиница на Олимпийском проспекте недалеко от одноименного спорткомплекса открылась в 1991 году под брендом «Олимпик Пента». В 2000-х годах объект перешел к Виктору Рашникову, которому отель передали власти Москвы в качестве компенсации за несостоявшийся проект на месте гостиницы «Россия». А в 2013 году гостиницу выкупили структуры Александра Клячина. Стоимость сделки оценивалась в $160–170 млн. Источники “Ъ” говорили, что финансировал покупку банк «Открытие».

Сейчас «Олимпик» — отель категории «четыре звезды» на 496 номеров, общая площадь комплекса — 40 тыс. кв. м с инфраструктурой. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает текущую стоимость объекта в $64,5–74,4 млн (4,43–5,12 млрд руб.), исходя из $130–150 тыс. за номер. По его словам, это качественный отель с загрузкой в 60–80% за год, что соответствует среднему показателю по Москве.

Весной 2022 года «Открытие» проводил запрос предложений на покупку долга «Твинс Групп» по договору о кредитной линии на €114 млн. Долг обеспечен ипотекой отеля, правом аренды участка до августа 2062 года, а также 100% в «Твинс Групп». Победителем стала другая структура «Русских фондов» — «Трежери Инвест», предложившая 2,8 млрд руб. По правилам процедуры банк мог отказаться от заключения договора с победителем в течение десяти дней с публикации итогового протокола. Вероятно, весной долг так и не был продан. Согласно ЕГРЮЛ, доли «Твинс Групп» пока еще в залоге у «Открытия».

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин говорит, что для сделок с долями в «Твинс Групп» нужно одобрение залогодержателя. Руководитель практик M&A и инвестиционных сделок коллегии адвокатов А1 Иван Кожемяков добавляет, что переход 20% в компании может быть только частью сделки по консолидации «Русскими фондами» 100% бизнеса. В «Открытии» “Ъ” не ответили.

В условиях отсутствия интуристов спрос на услуги отелей в Москве ограничен. По данным Росстата, в январе—сентябре в гостиницах города остановилось 7,14 млн гостей, что на 6% меньше год к году. Общие доходы отелей столицы за три квартала год к году сократились на 13,5%, до 52,86 млрд руб. Часть объектов в этом году снижала тарифы для повышения загрузки, поясняли собеседники “Ъ” на туррынке.

Сохраняющийся интерес инвесторов к гостиницам Станислав Ивашкевич связывает с избытком в стране рублевой ликвидности и поиском инструментов хранения средств. По его словам, отель может обеспечить стабильную доходность, но окупаемость инвестиций занимает до 15–20 лет. В сделке с «Олимпиком» «Русские фонды» могут выступить финансовым инвестором, а Azimut получит средства на развитие бизнеса, добавляет эксперт. Консультанты ранее указывали, что российские гостиничные сети могут нарастить портфели на фоне ухода некоторых глобальных операторов.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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