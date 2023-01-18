Azimut Hotels бронирует регионы

Уход зарубежных гостиничных сетей и сохраняющиеся для россиян сложности с поездками за рубеж стимулируют отельеров активнее искать регионы присутствия внутри страны. Azimut Hotels Александра Клячина может построить новые отели в Кабардино-Балкарии, Карелии и на Алтае, суммарно вложив в них более 10 млрд руб. Участники рынка называют выбранные локации удачными, но предупреждают, что реализация проектов целесообразна лишь с господдержкой, ситуация с которой пока остается неясной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Азимут Девелопмент», подконтрольный Azimut Hotels Александра Клячина, учредил три новые структуры под гостиничные проекты, следует из данные Kartoteka.ru. Юрлица зарегистрированы в Тырныаузе Кабардино-Балкарии, в Иогаче Республики Алтай и карельской Сортавале. Представитель Gleden Invest (управляет активами господина Клячина) пояснил “Ъ”, что локации под новые проекты определены, но концепция прорабатывается для каждого из них отдельно. Компания займется строительством отелей, если заработает программа субсидирования кредитов на создание новых гостиниц. В ВЭБ.РФ (оператор программы субсидирования) пояснили, что работают с Azimut Hotels и рассматривают ее проекты для финансирования.

Azimut Hotels существует с 2006 года, сейчас под ее управлением почти 70 отелей и санаториев с общим фондом около 12 тыс. номеров. Сеть оценивала свою выручку по итогам 2022 года в 17 млрд руб., это больше на 21,4% год к году.

Крупные российские гостиничные бренды сейчас наращивают портфель на фоне ухода с рынка части глобальных игроков, отмечали ранее консультанты. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич называет выбранные для новых проектов Azimut Hotels локации перспективными, так как там есть дефицит средств размещения. Тырныауз находится в 43 км от горнолыжного курорта «Эльбрус». Здесь, по словам господина Ивашкевича, может быть востребован крупный объект на 300–400 номеров с объемом инвестиций 5 млрд руб. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет Приэльбрусье востребованным туристическим направлением и престижной локацией для горнолыжников. Но расположение в самом Тырныаузе будет неудачной идеей из-за его удаленности от склона и депрессивного облика города, считает он.

На Алтае и в Сортавале, по оценкам господина Ивашкевича, речь может идти о гостиницах на 150–200 номеров, стоимость каждой из которых может составить 2,5–3 млрд руб. Основной проблемой этих площадок, как и Приэльбрусья, эксперт считает выраженную сезонность и низкий спрос в периоды межсезонья. По его словам, выйти из ситуации можно за счет наличия в отелях дополнительных функций, как, например, спа-центров. Господин Ромашкин говорит о растущем турпотоке в Сортавалу и на Алтай.

Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке предполагает, что в новых проектах Azimut Hotels могут принять участие государственные или муниципальные структуры: на это указывают выбор регионов и общая стратегия развития сети. По его мнению, реализовывать крупные гостиничные проекты без кредитов с господдержкой сейчас сложно. «Банки предлагают преимущественно займы на десять лет, но окупаемость отелей при стоимости денег в 5% составляет около 15 лет»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Программа льготного кредитования проектов по развитию внутреннего туризма существует с 2021 года и предполагает субсидирование ставок по выданным займам до 3–5%. Изначально первичным отбором проектов занимался Ростуризм, но в конце 2022 года функции ведомства были переданы Минэкономики. Предполагалось, что министерство проведет дополнительный мониторинг отобранных более чем 50 проектов, но участники рынка до сих пор не получили информации о результатах, говорит независимый эксперт Алексей Кожевников. В Минэкономики “Ъ” оперативно не ответили.

Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян предполагает, что выделение господдержки для новых проектов Azimut Hotels может и не привести к возникновению дополнительного турпотока в выбранных локациях. Впрочем, эксперт называет этот процесс «нормальным» для рынка. По его словам, в Сочи на первых порах ситуация развивалась аналогично, но это позволило повысить общий уровень обслуживания.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев