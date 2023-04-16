Министр обороны Украины ответил о потерях ВСУ фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции»

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon ответил на вопрос о числе погибших солдат ВСУ в ходе конфликта с Россией. Он сказал, что не может раскрыть количество погибших, но может заверить, «что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции». По последним официальным данным, при землетрясении в Турции в начале февраля погибли более 50 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea, Reuters Алексей Резников

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea, Reuters

«У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции»,— сказал господин Резников.

Власти Украины не раскрывают точное число погибших солдат ВСУ. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко говорил, что эту информацию обнародуют после окончания конфликта. По его мнению, это будет «ужасное число». С февраля по ноябрь 2022 года, говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, ВСУ потеряли убитыми около 13 тыс. военных.

В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери ВСУ в конфликте с Россией составляют 100 тыс. человек. Позже из ее заявления эту оценку убрали. В ЕК поясняли, что госпожа фон дер Ляйен говорила об общем числе погибших и раненых солдат.

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