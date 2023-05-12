Малику Гайсину продлили домашний арест до 25 мая

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оставил уральского бизнесмена Малика Гайсина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, под домашним арестом до 25 мая. Как рассказали «Ъ-Урал» в суде, заседание по продлению меры пресечения состоялось 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии прокуратуры, будучи гендиректором завода «Исеть», Малик Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ». По сведениям источника «Ъ-Урал», при проверке было установлено, что часть средств (123 млн руб.) перечисленных заводом «Исеть» в адрес «Уралтрейдконсалтинга», были направлены на приобретение акций АО «УЧХОЗ Кокино» и ОАО «Ханты-Мансийская аптека».

Бесфигурантное дело было возбуждено еще два года назад — 29 апреля 2021 года. Задержали Малика Гайсина 14 марта 2023 года. Обвинение по статье о превышении полномочий ему предъявили 15 марта. 27 марта к имеющемуся уголовному делу добавилось новое обвинение по статье о растрате в особо крупном размере по ч.4 ст.160 УК РФ.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела бизнесмен был отстранен от управления заводом. Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода «Исеть». Государству переданы все акции завода, принадлежащие Гайсину и его подконтрольным организациям.

Диана Сунагатуллина

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