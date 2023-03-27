Собственность особого назначения

Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть» — поставщика для оборонных предприятий. Предприятие связывают с именем уральского бизнесмена Малика Гайсина, который является его гендиректором и владельцем компаний-акционеров завода. Сейчас в отношении Малика Гайсина расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По данным местных СМИ, оно может быть связано со срывом гособоронзаказа заводом «Исеть».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуратура оттесняет Малика Гайсина от завода «Исеть»

Фото: ТК "4 канал" Генпрокуратура оттесняет Малика Гайсина от завода «Исеть»

Фото: ТК "4 канал"

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольга Василькова 23 марта удовлетворила иск заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева к трем компаниям-акционерам завода «Исеть» — ООО «Вагран» и ООО «Корона Тэхет», подконтрольным Малику Гайсину, а также ООО «Актай-М» (96,7% акций контролирует Айдан Гайсин), рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Согласно картотеке суда, исковое заявление касается обращения в доход государства движимого и недвижимого имущества на основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В управлении Генеральной прокуратуры по УрФО на запрос «Ъ-Урал» на момент подготовки публикации не ответили.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля компании «Вагран» в заводе «Исеть» составляет 19,14%, компании «Корона Тэхет» — 10,85%, «Актай-М» — 25,32%. Их доли изъяты в доход государства. Кроме них в состав акционеров завода электрических соединителей входит АО «РТ-Проектные технологии» (подконтрольный государственной корпорации «Ростех»), его доля составляет 24,78%.

Уральский завод электрических соединителей «Исеть» был создан в 1970 году в Каменске-Уральском. Основной продукцией предприятия являются электрические и оптические соединители, которые применяются в авиационной, космической и ракетной технике, железнодорожном транспорте, станкостроении и медицине. Малик Гайсин стал гендиректором завода «Исеть» в сентябре 2011 года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля госконтрактов в выручке завода электрических соединителей в 2019 году составляла 5,07%.

Сейчас в отношении Малика Гайсина расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По данным местных СМИ и telegram-каналов, уголовное дело может быть связано со срывом гособоронзаказа на заводе «Исеть». На предприятии «Ъ-Урал» не стали комментировать эту информацию. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил уральского бизнесмена под домашний арест до 13 мая. Апелляционную жалобу на арест Свердловский областной суд рассмотрит 29 марта.

По словам исполнительного директора Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимира Кукарских, «Исеть» является учредителем союза, который был создан 27 декабря 1996 года. По его словам, завод имеет важное значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «Да, там есть определенные проблемы, но у кого их нет»,— добавил господин Кукарских.

В прошлом году Генеральная прокуратура добилась перехода под контроль государства стратегического предприятия Пермского края — ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск надзорного ведомства об истребовании в доход государства более 89% акций СМЗ, принадлежащих Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. Суд согласился с мнением Генпрокуратуры, что приватизация стратегического предприятия (СМЗ — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья) в 1992–1996 годах была проведена с нарушением законодательства, без разрешения правительства РФ. Позже законность этого решения подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Диана Сунагатуллина