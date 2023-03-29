«Кому-то понравился мой завод, мои деньги»

Свердловский облсуд оставил уральского бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом до 13 мая. Изначально бизнесмена обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, но накануне заседания к его делу добавилось новое обвинение по статье о растрате. По версии прокуратуры, будучи гендиректором завода «Исеть», Малик Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Бизнесмен считает, что следственные действия направлены на лишение его права управлять заводом, свою вину не признает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Малик Гайсин не согласен с обвинениями и свою вину по уголовному делу не признает

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бизнесмен Малик Гайсин не согласен с обвинениями и свою вину по уголовному делу не признает

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты уральского бизнесмена Малика Гайсина об изменении ему меры пресечения по уголовному делу о превышении полномочий (ч.1 ст.201 УК РФ, санкции по статье предусматривают до четырех лет лишения свободы). Напомним, решением Верх-Исетского райсуда Малик Гайсин был отправлен под домашний арест до 13 мая.

По версии прокуратуры, с 2016 по 2018 годы Малик Гайсин, будучи гендиректором Уральского завода электрических соединителей «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» (получило 168 млн руб.) и ООО «Средуралинвест-МТ» (получило 165 млн руб.). Одним из заявителей по делу является акционер завода — АО «РТ-Проектные технологии» (подконтрольный государственной корпорации «Ростех»).

Уральский завод электрических соединителей «Исеть» был создан в 1970 году в Каменске-Уральском. Основной продукцией предприятия являются электрические и оптические соединители, которые применяются в авиационной, космической и ракетной технике, железнодорожном транспорте, станкостроении и медицине. Малик Гайсин стал гендиректором завода «Исеть» в сентябре 2011 года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля госконтрактов в выручке завода электрических соединителей в 2019 году составляла 5,07%.

На заседание, которое состоялось 29 марта, Малик Гайсин явился с тремя адвокатами. По их данным, на сегодняшний день займы возвращены в полном объеме. Сам бизнесмен не согласен с обвинениями и свою вину не признает.

«Просто фальсификация уголовного дела, произвол в законе, я не знаю, как это назвать еще. Меня отстранили от директорства, ни с кем общаться мне нельзя. Только в “Исети” больше тысячи человек работает. Просто парализуют работу, просто жаждут моих денег, моего имущества, движет ими только это. Другого объяснения нет. Так можно любого бизнесмена… Я сидел, работал, никого не трогал, тихо и мирно. Кому-то понравился мой завод, мои деньги — 1,5 млрд руб. накопились, и вот они на них открыли рот и все это началось»,— заявил во время суда бизнесмен Малик Гайсин.

Судья Максим Крутько сообщил, что бесфигурантное дело было возбуждено еще два года назад — 29 апреля 2021 года. При этом производство по делу было прекращено 26 июня 2022 года, но возобновлено через месяц (26 июля). Спустя полгода, 14 марта 2023 года, Малик Гайсин был задержан. Обвинение по статье о превышении полномочий ему предъявили 15 марта.

Как заявил в суде гособвинитель, накануне, 27 марта, к имеющемуся уголовному делу добавилось новое обвинение по статье о растрате в особо крупном размере по ч.4 ст.160.

«Это новое обстоятельство. Данное уголовное дело соединено с ранее возбужденным делом по статье 201 УК РФ. Соответственно, вновь создана следственная оперативная группа для расследования дела»,— пояснил прокурор.

Однако, по словам адвоката Гайсина Анастасии Пахтусовой, два уголовных дела имеют одинаковое содержание и «ничем не отличаются друг от друга».

Адвокат Дмитрий Боровинских ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде залога. По его словам, в качестве залогодателя готова выступить подконтрольная господину Гайсину компания ООО «Гамбит». Анастасия Пахтусова рассказала, что с момента избрания меры пресечения Малик Гайсин неоднократно был госпитализирован. Сам бизнесмен уточнил, что при рассмотрении дела судом первой инстанции его увезли в больницу. «Меня увезли с гипертоническим кризом, потом держали в наручниках прикованным к койке в областной больнице. Потом в этом состоянии меня привезли в суд, и я защищать себя не мог никак: пару слов сказал. Они издевались надо мной, пытали меня»,— заявил он.

Госпожа Пахтусова считает, что все вышеуказанные меры со стороны органов следствия являются «мерой физического, психологического воздействия на подзащитного с целью отстранить его от руководства предприятием и парализовать его деятельность с целью его последующего захвата заинтересованными лицами».

Как уточнил подсудимый, его действующая мера пресечения может поставить под угрозу производительность завода.

«Когда СВО началась, на нас упало в пять раз больше заказов. Если наш завод обанкротится, тысячи предприятий встанут. Мы маленькую вещь делаем, но эта маленькая вещь идет во все, что летает и движется»,— отметил он.

Заслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату, где провел около 30 минут. В итоге, по решению судьи Крутько, меру пресечения менять не стали — Малик Гайсин останется под домашним арестом до 13 мая. Защита намерена обжаловать это решение.

Напомним, 23 марта Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть». По данным “Ъ”, пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что господин Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. По данным Генпрокуратуры, это нарушает антикоррупционное законодательство.

Диана Сунагатуллина