Блинкен: поставки британских дальнобойных ракет Украине отвечают ее нуждам

Решение Великобритании передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности отвечает нуждам ВСУ, заявил в интервью телеканалу PBS госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что США и их партнеры «буквально каждый день» работают над тем, чтобы обеспечить поставки необходимого Киева оружия.

«Разные страны принимают разные меры в зависимости от их возможностей, технологий и того, что представляет наибольший смысл. Благодаря этому процессу мы предоставили что-то конкретно для Украины, другие страны могут принять меры, отличные от наших. Вопрос в том, соответствует ли все это потребностям Украины? Мы уверены, что да»,— сказал господин Блинкен.

ОН ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского, пожаловавшегося на то, что страны Запада не предоставили Киеву достаточно бронетехники для контрнаступления. Госсекретарь отметил, что Вашингтон сотрудничает более чем с 50 странами, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое.

«Мы буквально каждый день работаем с украинцами и коалицией стран, чтобы обеспечить им (украинцам.— "Ъ") поддержку. Если возникнет нехватка (оружия.— "Ъ"), и они нам об этом скажут, мы приложим все усилия, чтобы ее восполнить»,— пообещал Энтони Блинкен.

В феврале газета The Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что ВСУ готовы применять британские ракеты для ударов по целям в Крыму. Вчера, 11 мая, телеканал CNN сообщил, что Великобритания передала ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. Это самые дальнобойные ракеты, которые Запад отправлял Киеву. Господин Зеленский сказал, что его стране нужно еще немного времени для подготовки контрнаступления.

О поддержке Украины европейскими странами — в материале «Ъ» «Дни Европы почтены».

Лаура Кеффер