Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму

Власти Украины готовы применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму, сообщает The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах. Издание пишет, что это может стать серьезной эскалацией в военном конфликте.

По данным Times, правительство Великобритании обсуждает, сколько ракет может поставить Украине. По предварительным оценкам, речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км, их также можно модифицировать для ударов по наземным целям. Другой вариант — авиационные ракеты Storm Shadow с дальностью поражения 560 км (у экспортного варианта — порядка 250 км).

Во время выступления перед британскими парламентариями 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты дальнего радиуса действия позволят Киеву «заставить зло полностью отступить из нашей страны, уничтожив его тайники в глубине оккупированных территорий». По итогам его визита в Лондон британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания готовится передать Украине «более дальнобойные вооружения», но детали не приводились. Господин Сунак также не исключил поставки истребителей Украине.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Лаура Кеффер