Дни Европы почтены

В Киев 9 мая прибыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Визит получился символичным — накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы, а торжества в честь победы над нацизмом предложил перенести на 8 мая, синхронизировав тем самым памятные даты с ключевыми западными партнерами. Госпожа фон дер Ляйен это горячо одобрила и похвалила Киев за реформы на пути в Евросоюз, однако конкретных обещаний по срокам евроинтеграции Украины давать не стала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не вполне удовлетворила президента Украины Владимира Зеленского в том, что касается жесткости штрафных мер против РФ, предусмотренных в готовящемся 11-м пакете санкций Евросоюза

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не вполне удовлетворила президента Украины Владимира Зеленского в том, что касается жесткости штрафных мер против РФ, предусмотренных в готовящемся 11-м пакете санкций Евросоюза

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Несмотря на глубокий кризис в отношениях Москвы и Киева, 9 Мая в 2023 году отпраздновали в обеих столицах. Правда, празднования прошли по разному поводу. Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому Днем памяти и победы над нацизмом вместо 9 мая будет объявлено 8 мая — как на Западе. Зато 9 мая, которое до сих праздновали на Украине как День Победы, указом господина Зеленского отныне именуется Днем Европы — единения и мира на континенте.

Такая синхронизация в памятных датах с Евросоюзом не осталась незамеченной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим решением назвала господина Зеленского «предателем» и «новым воплощением Иуды в XXI веке». «Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

В Брюсселе к инициативе президента Украины отнеслись, напротив, благосклонно. И утром 9 мая ночным поездом из Польши в Киев прибыла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Приятно вернуться в Киев, где важные для нас ценности отстаивают каждый день. Это самое подходящее место, чтобы отпраздновать День Европы»,— заявила чиновница. Владимир Зеленский в оценках с гостьей не разошелся и также отметил, что «Киев — идеальное место, чтобы праздновать День Европы». «Ежедневно храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые составляют основу Европейского союза»,— заявил президент страны.

Как отмечают западные СМИ, визит госпожи фон дер Ляйен в такой день должен был не только поощрить Украину в ее европейских устремлениях, но и стать актом поддержки в преддверии ожидаемого всеми сторонами конфликта контрнаступления ВСУ.

О том, что Киев планирует активизацию боевых действий, 9 мая заявил, в частности, премьер Украины Денис Шмыгаль, посещавший тренировочную военную базу в Великобритании.

«Мы готовимся очень тщательно, потому что это очень важная операция, и мы понимаем, что должны продемонстрировать успех в этой операции нашему обществу, нашим партнерам, всему миру и нашему врагу»,— сказал политик.

При этом представители Украины неоднократно объясняли задержки с контрнаступлением медленными поставками вооружений от Запада, а также недостаточным ассортиментом военной помощи. В последнее время и вовсе зазвучали призывы не переоценивать перспективы операции ВСУ. В схожих выражениях на совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен ситуацию обрисовал и Владимир Зеленский. По его словам, «Украина ежедневно демонстрирует эффективность защиты против российской агрессии», а потому «может победить этого агрессора». Однако для этого возможности Киева должны быть пропорциональны «возможностям, которые имеет агрессор». Судя по этим словам, украинские власти считают, что такие условия еще не сложились.

«В этом контексте поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии»,— сказал господин Зеленский, отметив, что среди прочего обсудил с госпожой фон дер Ляйен скорость закупки и поставки боеприпасов для ВСУ.

Впрочем, в отличие от верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, привыкшего за последний год мыслить как заправский военный, в категориях оперативной обстановки на поле боя, Урсула фон дер Ляйен в этот день была настроена публично рассуждать больше о невоенном измерении российско-украинского конфликта. Так, на брифинге в Киеве она заверила, что ЕС готовит 11-й пакет санкций против РФ, который расширит существующие запреты и усложнит возможности их обхода, в том числе через теневые организации из России и третьих стран.

«Мы добавляем больше продуктов, запрещенных к транзиту, включая материалы и детали к самолетам, которые по дороге в третьи страны через Россию неожиданно оказываются в руках Кремля… Мы недавно увидели рост торговых потоков между ЕС и некоторыми странами. Эти товары появляются в России. Если мы видим, что товары из Евросоюза направляются в третьи страны, а затем оказываются в России, мы можем предложить странам-членам наложить санкции на экспорт этих товаров… Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы подорвать военную машину Путина и его доходы»,— сказала глава ЕК.

Господин Зеленский, признав, что обсуждал с госпожой фон дер Ляйен 11-й пакет санкций, тем не менее дал понять, что в Киеве усилия ЕС по борьбе с их обходом не считают достаточными и ждут от Брюсселя более серьезных шагов.

«Рассчитываем на согласование в ближайшее время 11-го санкционного пакета. Его составной частью должны быть мощные санкции против атомной отрасли государства-террориста. Тогда сила этого пакета будет пропорциональной уровню угрозы»,— заявил президент Украины.

Так или иначе, раз уже 9 мая в Киеве праздновали День Европы, речь неизбежно зашла о единстве Европы и месте в ней Украины. «Уже пришло время убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом. Настало время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в Евросоюзе»,— сказал Владимир Зеленский. По его мнению, добиться мира и безопасности Европа может «на 100% только вместе с Украиной». Он выразил надежду, что в июне ЕК представит промежуточную положительную оценку прогресса Украины на пути евроинтеграции.

Госпожа фон дер Ляйен ничего конкретного обещать не стала, но похвалила Киев за то, что, «несмотря на полномасштабную войну, Украина без устали и весьма интенсивно работает» над необходимыми реформами. «Сделано уже много, но работа продолжается»,— отметила она.

При этом, несмотря на заверения главы ЕК о готовности поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» и слова Владимира Зеленского о неотвратимости институционального единения Украины и Европы, между Киевом и Брюсселем не все гладко. Еврокомиссия еще 2 мая ввела запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран — Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, разрешив только транзит этих товаров через их территорию. Господин Зеленский неудовольствия подобным шагом скрывать не стал и заявил госпоже фон дер Ляйен, что ждет от ЕС скорейшего снятия всех ограничений на украинскую сельхозпродукцию.

«Протекционистские мероприятия от наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря»,— сказал президент Украины, назвав недопустимыми ограничения для экспорта из его страны в нынешний период. Он также предложил создать консультативную группу «для мониторинга соответствующих проблемных вопросов» и призвал «воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной». По его мнению, для снятия наложенных запретов нужна политическая воля, и ее наличие он увидел во время переговоров 9 мая.

Алексей Забродин