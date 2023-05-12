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Коммерсантъ FM
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Потерявшие жилье из-за пожаров в Курганской области получат от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Жители Курганской области, потерявшие жилье из-за природных пожаров, смогут получить денежные компенсации или жилищные сертификаты на покупку или строительство жилья. По данным правительства региона, те, кто утратил садовые дома на территории СНТ, получат по 100 тыс. руб. Утратившим единственный жилой дом на территории СНТ полагается 300 тыс. руб., а утратившим зарегистрированное, но не единственное жилье, — 500 тыс. руб.

В правительстве уточнили, что жилищный сертификат смогут получить те, кто утратил единственное жилье, являвшееся местом регистрации и право собственности на которое было зарегистрировано. Размер сертификата определят, исходя из нормы общей площади помещения. Воспользоваться выплатами и жилищными сертификатами смогут те, кто потерял недвижимость на территории Кургана, деревни Плоской и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаевой и Мишагиной Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилевой Шатровского округа.

В Курганской области из-за пожаров погиб 21 человек. С начала года там были установлены 46 виновников крупных природных пожаров, в отношении предполагаемых поджигателей возбуждено 7 уголовных дел. Гидрометцентр прогнозирует в регионе в ближайшие дни чрезвычайно высокий риск возникновения пожаров (пятый класс пожароопасности).

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Большой огонь угас».

Лаура Кеффер

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Природные пожары в России

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На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения&lt;br>На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения
На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

Фото: МЧС

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Фото: МЧС

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работа авиации в Курганской области

Работа авиации в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение лесного пожара в Курганской области

Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Работа авиации МЧС в Курганской области

Работа авиации МЧС в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

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На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения
На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

Фото: МЧС

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Фото: МЧС

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работа авиации в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Работа авиации МЧС в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

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