Потерявшие жилье из-за пожаров в Курганской области получат от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Жители Курганской области, потерявшие жилье из-за природных пожаров, смогут получить денежные компенсации или жилищные сертификаты на покупку или строительство жилья. По данным правительства региона, те, кто утратил садовые дома на территории СНТ, получат по 100 тыс. руб. Утратившим единственный жилой дом на территории СНТ полагается 300 тыс. руб., а утратившим зарегистрированное, но не единственное жилье, — 500 тыс. руб.

В правительстве уточнили, что жилищный сертификат смогут получить те, кто утратил единственное жилье, являвшееся местом регистрации и право собственности на которое было зарегистрировано. Размер сертификата определят, исходя из нормы общей площади помещения. Воспользоваться выплатами и жилищными сертификатами смогут те, кто потерял недвижимость на территории Кургана, деревни Плоской и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаевой и Мишагиной Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилевой Шатровского округа.

В Курганской области из-за пожаров погиб 21 человек. С начала года там были установлены 46 виновников крупных природных пожаров, в отношении предполагаемых поджигателей возбуждено 7 уголовных дел. Гидрометцентр прогнозирует в регионе в ближайшие дни чрезвычайно высокий риск возникновения пожаров (пятый класс пожароопасности).

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Большой огонь угас».

Лаура Кеффер