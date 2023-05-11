Гидрометцентр прогнозирует чрезвычайный уровень пожароопасности в 12 регионах

Чрезвычайные высокие риски возникновения пожаров (четвертый и пятый классы пожароопасности) в ближайшие дни будут в 12 российских регионах. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцаентра Роман Вильфанд.

Четвертый класс пожароопасности прогнозируется на юго-востоке Приволжского федерального округа и на юге Урала. Пятый класс пожароопасности — в Удмуртии, Татарстане, Самарской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Омской, Томской, Челябинской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Свердловской области.

«Сейчас такие классы говорят о том, что если человек в результате небрежности или умысла создаст условия для пожара, природа будет способствовать его распространению»,— сообщил научрук Гидрометцентра (цитата по ТАСС).

По данным на 10 мая, только в регионах Уральского федерального округа горят 80 пожаров на площади 113,5 тыс. га. Самый большой пожар на площади 100 тыс. га действует в Свердловской области.

Анастасия Ларина