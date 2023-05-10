Большой огонь угас

На территории Курганской области ликвидировали действовавшие с 7 мая крупные ландшафтные пожары. Сейчас угрозы населенным пунктам нет, ведется тушение локальных возгораний. В результате пожаров, по данным СМИ, погиб 21 человек и пострадали свыше 500 домов. Удалось защитить от огня 20 тыс. зданий и 214 объектов жизнеобеспечения. По факту бедствия региональный СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, которые, как считают в ведомстве, не предприняли мер к предотвращению возгораний. В областном УМВД отрицают версию об умышленном характере пожаров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего пострадали село Юлдус в Шадринском округе и курганский поселок Смолино

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Больше всего пострадали село Юлдус в Шадринском округе и курганский поселок Смолино

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Главное управление МЧС по Курганской области объявило о ликвидации всех угрожавших региону ландшафтных пожаров. Общая группировка сил и средств, задействованных в ликвидации возгораний, составила 1228 человек и 339 единиц техники с учетом авиации. Удалось предотвратить переход огня на 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения, сообщают в ГУ МЧС региона. По сведениям на 11 часов 10 мая, идет работа по тушению и дотушиванию четырех локализованных пожаров в Щучанском и Шатровском округах, двух лесных пожаров в Катайском округе и одного — в Далматовском.

7 мая в Курганской области из-за сильного ветра резко увеличилось количество природных пожаров. В связи с этим на всей территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить переход огня на село Попово Варгашинского округа, деревню Плоская Шадринского округа, села Кодское (Шатровский округ) и Иванково (Альменевский округ), деревню Белый Яр (Кетовский округ). Из-за природных пожаров в Кургане эвакуировали жителей микрорайонов Малое Чаусово, Глинки, Увал и Тополя. От огня ощутимее всего пострадали село Юлдус Шадринского округа и поселок Смолино областного центра.

По данным СМИ, сгорела большая часть села Юлдус — свыше 300 домов, в курганском микрорайоне уничтожены 240 домов. Уточнить эти данные в региональном управлении МЧС не удалось: в пресс-службе ведомства не ответили на звонок корреспондента «Ъ-Южный Урал».

Региональное управление СК возбудило по факту масштабных пожаров, повлекших значительный материальный ущерб, уголовное дело о халатности (ч.2 ст.293 УК РФ). Как считает следствие, к распространению огня привело бездействие ответственных должностных лиц, не принявших необходимых мер. В областном СК отмечают, что точное число погибших устанавливается. В региональном следственном управлении объявили о проведении приема жителей, пострадавших от пожаров села Юлдус и микрорайона Смолино Кургана.

По данным ТАСС, в результате действовавших в Курганской области пожаров погиб 21 человек, еще 13 пострадали. В девяти населенных пунктах сгорели более 500 жилых домов и порядка 4,7 тыс. строений.

В связи с пожарами в Курганской области в социальных сетях появилась информация о якобы умышленном характере таких возгораний. В пресс-службе УМВД по Курганской области опровергли такие сведения. «По информации, имеющейся в настоящее время, умышленных фактов поджогов, которые стали бы причиной крупных пожаров на территории региона, не зафиксировано»,— сообщили в ведомстве.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, в свою очередь, призвал не нагнетать «панические настроения» в связи с пожарами и не давать этого делать другим. «Знаю, что в соцсетях разгоняются различные ролики про намеренные поджоги. Идет устная информация о том, что кто-то видел автомобили предполагаемых поджигателей или кто-то получал смс-сообщения с угрозами поджогов. У меня просьба. Все, что вы считаете важным в этой связи, немедленно пересылать и передавать в правоохранительные органы»,— подчеркнул глава региона.

Ранее для пострадавших от пожаров развернули пункты временного размещения в школах Кургана, Мишкинского, Шатровского, Шадринского и Белозерского округов, на базе оздоровительных лагерей «Звездный» и «Островского». Как заверил глава департамента образования и науки региона Андрей Кочеров, дети из семей погорельцев смогут без справок и дополнительных документов получить место в детских садах и школах по месту временного проживания.

Сейчас во всех центрах социального обслуживания региона, в офисах регионального отделения Общероссийского народного фронта открыты пункты сбора гуманитарной помощи погорельцам. Прием продуктов для пострадавших в «тележках добра» организован в магазинах сети «Метрополис». Сбор средств ведется на реквизиты «Российского детского фонда» с пометкой «семьи с детьми, погорельцы». Решение перечислить часть зарплаты на помощь пострадавшим от ЧС приняли сотрудники правительства региона и администрации Кургана. Областная адвокатская палата создала группу бесплатной юридической помощи для погорельцев — консультации им будут оказывать по телефону горячей линии и лично в здании коллегии.

Как сообщал по итогам заседания оперативного штаба губернатор Вадим Шумков, семьи погибших в результате пожаров получат по 1 млн руб. Пострадавших обеспечат единовременными выплатами в 10 тыс. руб. и выплатами в 50 тыс. руб. за полную утрату движимого имущества за счет средств резервного фонда. Детям из семей погорельцев выдадут бесплатные путевки в летние загородные лагеря, пожилым людям — в санатории. Утратившие жилые дома, дачные дома и садовые домики получат выплаты. Их размеры и порядок перечисления определит областное правительство.

«Также постоянно идет восстановление документов. Поручил в кратчайшие сроки обеспечить восстановление инфраструктуры, а когда позволит противопожарная ситуация, провести организованный разбор завалов»,— добавил Вадим Шумков.

До введения режима ЧС из-за природных пожаров на всей территории Курганской области с 5 апреля действовал режим повышенной готовности. Со времени его введения сотрудники регионального ГУ МЧС провели 900 рейдов. В их ходе составлено 656 протоколов об административных правонарушениях, из которых 84 — за сжигание сухой растительности и мусора, 570 — за неочищенную территорию. Установлено 46 виновников возгораний. Возбудили семь уголовных дел, в том числе шесть — об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем (ст.168 УК РФ). В материалах фигурируют населенные пункты Каргапольского и Кетовского округов, Петухово и садовое товарищество в Кургане. Одно уголовное дело возбудили по факту уничтожения и повреждения лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем в селе Коровье Мишкинского округа.

На ближайшие дни, по прогнозам ГУ МЧС региона, в Курганской области сохранится сложная пожароопасная обстановка. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. 11–13 мая в юго-западных районах региона ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности (пятый класс), в остальных районах — высокая степень (четвертый класс).

Михаил Бычков