CDEK.Shopping начал продавать в России товары Decathlon

Платформа для заказов товаров CDEK.Shopping начала поставлять в Россию товары ушедшего из России бренда спортивной одежды Decathlon. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании CDEK.

«На платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping появилось около 50 тыс. наименований оригинальной продукции французского ритейлера Decathlon, в том числе из новых коллекций»,— рассказали в компании. Для заказа доступны 80% оригинального ассортимента бренда. CDEK.Shopping обещает доставить заказы напрямую из Германии, Польши, Турции за 30 дней.

Компания Decathlon приостановила поставки товаров в России в конце марта 2022 года. Оставшиеся на складах товары Decathlon сейчас продают Ozon и «Яндекс Маркет».

В конце января 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщил, что Decathlon продаст бизнес в России. Его стоимость оценивается в 10–15 млрд руб.

Подробнее — в материале «Decathlon решилась на продажу».

Анастасия Ларина