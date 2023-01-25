Decathlon решилась на продажу

Французская сеть Decathlon решила продать бизнес в России. Ее оценивают в 10-15 млрд руб. По данным РБК, компания рассчитывает реализовать бизнес целиком, хотя и допускает продажу активов по частям. Преимущественно — это торговые помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подробнее об активах компании в России — в справке “Ъ FM”:

Decathlon — французская торговая сеть, основанная в 1976 году. У нее около 40 торговых марок и более 1 тыс. магазинов по всему миру. Ритейлер принадлежит семьям Леклерк, Мюлье и сотрудникам компании. Мюлье также владеют сетями Auchan и Leroy Merlin Весной 2022 года в России было 57 магазинов Decathlon, сейчас их осталось 28. В сумме, по данным аналитиков CORE.XP, это не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Основная ее часть — отдельно стоящие гипермаркеты: 20 зданий площадью от 3 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м. Компании также принадлежат офисные, складские помещения и земельные участки. Недвижимость оформлена на компанию «Блу Хаус». Выручка структуры за 2021-й приблизилась к 1 млрд руб., прибыль превысила 123 млн руб. Продажами занимается второе юрлицо Decathlon — «Октоблу». Ее выручка за прошедший год составила 28, 5 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд. После начала боевых действий на Украине все торговые точки и онлайн-магазин Decathlon были закрыты, поставки остановлены. Аналитики допускали, что сеть все же возобновит работу — тот же «Ашан», который принадлежит тем же владельцам, в России не закрывался.

Кому достанется Decathlon? И за какие деньги? На эти вопросы ответил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Оставшиеся магазины открываются на определенное количество времени, остатки реализуются. Недвижимое имущество постепенно распродается в розницу, потому что единому игроку навряд ли этот пул будет интересен.

Он в большей степени состоит из больших ангаров. Поэтому все будет реализовываться в розницу и, безусловно, с существенным дисконтом, и на протяжении определенного количества времени. Общая цена за этот бизнес не превысит 9-10 млрд руб., потому что, например, на 1 января 2022 года товарные запасы составляли 5,6 млрд руб., соответственно, сейчас товарные остатки — 3-4 млрд руб. Стоимость основных средств и магазинов составляет порядка 6 млрд руб., и плюс еще торговое оборудование — тоже порядка 1 млрд руб.».

В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже бизнеса в стране. Не ответили на запросы сети «Спортмастер» и «Кант». Хотя аналитики допускают, что активы французского ритейлера достанутся логистическим компаниям и небольшим производствам.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин