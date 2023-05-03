Миграционный переучет

Эксперты международной лаборатории демографии и макросоциологической динамики Института Гайдара объяснили вероятную причину, по которой правительство в начале 2023 года сворачивало программы упрощенного въезда иностранных работников, развернутые в связи с дефицитом на рынке труда. Оказывается, массового оттока мигрантов в конце 2021 года — 2022 году не было, проблема была создана особенностями системы учета, а реальное положение дел не отклонялось от многолетнего тренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В апрельском экономическом мониторинге Института Гайдара (ИЭП) опубликовано исследование предварительных итогов международной миграции в 2022 году. Их результаты проливают свет на вероятные причины того, почему правительство в начале 2023 года свернуло программы облегченного привлечения в РФ иностранных работников, развернутые ранее из-за опасений их дефицита (см. “Ъ” от 14 февраля).

Обработанные ИЭП данные свидетельствуют о том, что в 2022 году число зарегистрированных мигрантов, приехавших в РФ, составило 685 тыс. человек против 668 тыс. человек в 2021 году и 696 тыс. человек в 2019 году. Из большинства стран СНГ число прибывших в прошлом году сократилось, но почти не изменилось из Киргизии, а из Таджикистана выросло в полтора раза — до 184 тыс. человек с 127 тыс. человек в 2021 году. Также в ИЭП отмечают продолжающееся сокращение числа участников программы переселения соотечественников, которые в последние годы составляли значительную часть миграционного прироста,— с 108,5 тыс. человек в 2019 году до 62 тыс. человек в 2020 году, 78,5 тыс. человек в 2021 году и 64,8 тыс. человек в 2022 году. Впрочем, в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 20 тыс. выросло число выданных иностранцам разрешений на временное проживание (174 тыс.) и на 34 тыс.— число первично оформленных ВНЖ (286 тыс.).

Уехало же из страны учтенными в 2022 году 668 тыс. человек, но сравнивать эти цифры с показателями 2021 года невозможно, отмечают авторы исследования. Дело в том, что во второй половине 2021 года были продлены сроки регистрации иностранцев из-за COVID-19 и в результате автоматический учет их выбытий произошел уже в 2022 году, искусственно занизив численность иностранной рабочей силы во второй половине 2021 года и завысив — в первой половине 2022 года. Итоговые показатели миграционного прироста в 2021 году оказались значительно выше фактических (430 тыс. человек), а в 2022 году — заметно ниже (17 тыс.) и несопоставимы друг с другом. При усреднении же для устранения эффекта переноса регистрации зарегистрированный миграционный прирост 2021–2022 годов укладывается в диапазон 220–230 тыс. человек в год, что соответствует тренду миграционного прироста за десять лет, кроме «ковидного» 2020 года.

В результате ситуацию с регистрируемой долгосрочной международной миграцией в ИЭП характеризуют относительно стабильной — за вычетом того, что распределение мигрантов смещается в пользу выходцев из Таджикистана и в меньшей степени Киргизии. «Нельзя не принимать во внимание, что значительная часть мигрантов не попадает в учет долгосрочной международной миграции. Это происходит из-за того, что часть иммигрантов живет в России фактически длительное время, но имеет регистрацию на срок менее девяти месяцев, а часть эмигрантов, покидая Россию, не снимается с постоянной регистрации»,— заключают аналитики.

Артем Чугунов