Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США ввели новые санкции против ФСБ за задержание американских граждан

США вводят санкции против ФСБ РФ и разведки КСИР Ирана «за неправомерное задержание американских граждан», заявили в администрации президента Джо Байдена. Информация о внесении в санкционный список размещена на сайте Минфина США, при этом ведомство сделало несколько исключений из санкций для ряда операций со спецслужбой. В последний раз США ввели санкции против ФСБ в июне 2022 года.

«Сегодня мы объявляем о введении первого пакета санкций ... против субъектов в России и Иране, которые ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев. Эти субъекты в России и Иране пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов ... Сегодня мы объявим о санкциях против Федеральной службы безопасности России»,— сообщил чиновник Белого дома на спецбрифинге для журналистов (цитата по ТАСС).

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...