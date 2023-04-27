США ввели новые санкции против ФСБ за задержание американских граждан

США вводят санкции против ФСБ РФ и разведки КСИР Ирана «за неправомерное задержание американских граждан», заявили в администрации президента Джо Байдена. Информация о внесении в санкционный список размещена на сайте Минфина США, при этом ведомство сделало несколько исключений из санкций для ряда операций со спецслужбой. В последний раз США ввели санкции против ФСБ в июне 2022 года.

«Сегодня мы объявляем о введении первого пакета санкций ... против субъектов в России и Иране, которые ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев. Эти субъекты в России и Иране пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов ... Сегодня мы объявим о санкциях против Федеральной службы безопасности России»,— сообщил чиновник Белого дома на спецбрифинге для журналистов (цитата по ТАСС).

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