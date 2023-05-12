Прокатная десятка

11 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедия Кэтрин Хардвик «Мама мафия» с Тони Коллетт и Моникой Беллуччи и мелодрама «Влюблен без памяти» — полнометражный дебют Гийома Бюро. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Мама мафия
- Режиссер: Кэтрин Хардвик
- В ролях: Моника Беллуччи, Алессандро Брессанелло, Эдуардо Скарпетта, Тони Коллетт, Томми Роджер
- Жанр: боевик, комедия, криминал / Великобритания, Италия, США / 101 мин.
- Слоган: «Из домохозяйки в крестную мать»
- В прокате: с 11 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Кристин Бальбано — типичная сорокалетняя жительница американской субурбии (играющей ее Тони Коллетт на самом деле пятьдесят). Она работает в рекламном агентстве, где начальники-мужчины пренебрежительно отмахиваются от ее идей и отдают ее контракты молодому коллеге (Йонв Джозеф). Дома Кристин заботится о сыне Доминике (Томми Роджер) и инфантильном муже Поле (Тим Дайш), воображающем себя музыкантом, но на самом деле — бездельнике, сидящем у жены на шее. И как раз в момент, когда героиня пытается одновременно справиться с тоской по сыну, уехавшему в колледж, очередными проблемами на работе и шокирующим открытием, что муж ей изменяет, она получает звонок с незнакомого номера из Италии. Женщина по имени Бьянка (Моника Беллуччи) сообщает ей, что ее дедушка Джузеппе Бальбано (Алессандро Брессанелло) скончался, завещав внучке свой бизнес, и ей немедленно следует вступить в права наследования…
Кристин прилетает в Рим, где прямо в аэропорту ее буквально сбивает с ног красавчик по имени Лоренцо (Джулио Корсо), который немедленно просит у нее номер телефона. Но прежде чем начать вместе с ним воплощать в жизнь вышеупомянутый тревелог, Кристин должна разобраться в делах дедушки, который, как зрители, естественно, уже догадались, был не кем иным, как главой мафиозного клана».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крестная внучка».
Убийца «Священный паук»
- Режиссер: Али Аббаси
- В ролях: Алис Рахими, Сорайя Хелли, Мехди Беджестани, Зара Амир Эбрахими
- Жанр: триллер, драма, криминал / Дания, Германия, Франция, Швеция, Иордания, Италия / 118 мин.
- Слоган: «Он хочет избавить город от греха»
- В прокате: с 11 мая
Обзор «Ъ-Weekend»: «Сентябрь 2001 года, на фоне жутких новостей из Нью-Йорка спит и видит кошмары священный город Мешхед, куда паломники со всего исламского мира съезжаются, чтобы поклониться тени имама Резы. Кто-то хочет выжить посреди нищеты, кто-то — стать мучеником во имя Аллаха. Ночами на темных площадях собираются женщины. Чтобы заработать на хлеб они вынуждены торговать телом, чтобы не сойти с ума от этого унижения, они курят опиум, а затем снова садятся в машины-развалюхи к мужчинам, которым закон не писан: женщина, если ей повезло, может быть домашним животным, если же она не нашла хозяина, то ей вовсе запрещено быть. Имя одного из таких мужчин — Саид. Он герой войны и отец семейства, и все у него вроде бы как у людей, только страшные мысли изнуряют разум. Выживать недостаточно, а жить достойно невозможно, значит, следует сеять смерть. Смерть — единственный способ остаться в вечности, а женщины, опозорившие себя и предавшие Аллаха,— самая очевидная мишень. О своих убийствах он сообщает прессе, методично указывая, где брошен труп, как останки искать. В народе Саида прозвали Пауком, слава о его зверствах ползет по Ирану, и вот из столицы за подробным репортажем отправляют журналистку Рахими. Она примет активное участие в расследовании, несмотря на сговор полиции с имамами…»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Саид-потрошитель».
Влюблен без памяти
- Режиссер: Гийом Бюро
- В ролях: Лейла Бехти, Карим Леклу, Луиз Бургуэн, Жан-Шарль Клише
- Жанр: драма / Франция, Бельгия / 87 мин.
- Слоган: «Чей он мужчина?»
- В прокате: с 11 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Жюли Делоне (Лейла Бехти) живет в небольшом провинциальном городе и является владелицей и единственной сотрудницей фотоателье, доставшегося ей от мужа Жюльена, который пропал без вести на войне. Однажды Жюли видит в газете фотографию солдата, подобранного на вокзале без денег и документов, который не помнит даже своего имени. Она решает, что это Жюльен, и отправляется в психиатрическую больницу, где тот временно содержится… Доктор, которого убеждают аргументы Жюли и ее описания особых примет мужа, соглашается на эксперимент: он отпускает своего подопечного пожить с ней несколько недель, а там, глядишь, родные стены вернут ему память…
В тот момент, когда их семейная жизнь наконец обретает очертания позабытой нормы, приходит письмо от доктора: другая женщина, певичка из парижского кабаре по прозвищу Куколка (Луиз Бургуэн), заявляет на беспамятного свои права, утверждая, что это ее муж, официант из того же кабаре. Ее доводы перевешивают, и хотя "Жюльен" не помнит ее так же, как Жюли в их первую встречу в больнице, он покорно соглашается с тем, что теперь он Виктор, и отправляется в новую жизнь. Но и на этом история этого необычного треугольника не заканчивается…»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Система неузнавания лиц».
Кто убил BlackBerry
- Режиссер: Мэтт Джонсон
- В ролях: Джей Барушель, Гленн Хауэртон, Мэтт Джонсон, Кэри Элвес, Сол Рубинек
- Жанр: биография, драма, комедия / Канада / 119 мин.
- Слоган: «Чем выше взлетаешь, тем больнее падать»
- В прокате: с 11 мая
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Группа канадских разработчиков ставит на кон абсолютно все ради безумной идеи объединить компьютер и телефон в одном устройстве. Так рождается первый в мире смартфон BlackBerry, который в одночасье завоевывает весь рынок и делает своих создателей миллиардерами. Но чтобы удержаться на этой высоте недостаточно быть гениями технологий. Новая реальность и безжалостная конкуренция Кремниевой долины бросает вызов героям, испытывая их веру в себя и отношения друг с другом».
Все страхи Бо
- Режиссер: Ари Астер
- В ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Кайли Роджерс
- Жанр: ужасы, драма, комедия / США, Великобритания, Финляндия / 179 мин.
- Слоган: «Не надо бояться величайшего приключения»
- В прокате: с 4 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Бо боится" — так звучит оригинальное название фильма. И Бо Вассерман (Хоакин Феникс), лысеющий и седеющий, однако в любой момент времени больше всего похожий на растерянного ребенка, действительно боится: сквозняков, своих соседей по неблагополучному району, ядовитых пауков, побочных эффектов от лекарств, маньяков, о которых рассказывают в новостях, рака желудка, который может случиться, если случайно проглотить ополаскиватель для рта. Секса, наконец. Этим последним страхом он обязан своей матери Моне (Пэтти Люпон), которая многократно рассказывала маленькому Бо, что его отец умер в момент его, Бо, зачатия — сердце не выдержало оргазма. Эту, по словам матери, генетическую предрасположенность он передал сыну, поэтому в своем далеко не юном возрасте Бо остается девственником. И надо ли объяснять, что больше всего он боится свою маму — жесткую бизнес-леди, не устающую напоминать, сколь многим она пожертвовала, чтобы вырастить сына в одиночку. Обсуждениям родительницы в основном посвящены сеансы Бо у психоаналитика (Стивен Хендерсон), к которому он ходит много лет, хотя особого прогресса в его состоянии не наблюдается».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Тот еще Эдип» и «Психостояние».
Юра дворник
- Режиссер: Виталий Дудка
- В ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце
- Жанр: комедия, драма / Россия / 99 мин.
- Слоган: «Быть собой — самое большое счастье»
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится "вирусным" в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и "звезды", и ее создателя».
Миссия ассасина
- Режиссер: Джесси Атлас
- В ролях: Номзамо Мбата, Брюс Уиллис, Доминик Перселл, Мустафа Шакир, Энди Алло, Евгения Кузьмина
- Жанр: боевик, триллер, криминал / США / 88 мин.
- Слоган: «Не доверяй никому»
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Global Film»: «Войны между спецслужбами становятся все более изощренными: благодаря продвинутым технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют цели руками близких и родственников жертв. Алекса узнает, что ее супруг, который находится в коме, является одним из таких "спящих" агентов, и пытается спасти его. Но с каждым переходом в новое тело ее связь с реальностью истончается, как и вера в истинное правосудие становится все менее стойкой».
Кем был и остается для мирового кино Брюс Уиллис — в материале «Ъ-Weekend» «Брюс Всемогущий».
Помилование
- Режиссер: Айнур Аскаров
- В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова, Гела Месхи, Александр Бухаров
- Жанр: драма, военный / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Приказ любить не отменяется никогда»
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Лето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира… Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Всего три часа его не было в части! Но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел. Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?»
Кунг-фу жеребец
- Режиссер: Ларри Ян
- В ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь, Лан Юэтин, Энди Он
- Жанр: комедия / Китай / 126 мин.
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Знаменитый мастер боевых искусств и его верный скакун врываются в мир, где любая уличная драка заслуживает тиктока. Круто разделавшись с бандой коллекторов, они тотчас становятся супергероями в сети. Но вместе с любовью фанатов их находят и могущественные враги».
Возрожденные
- Режиссер: Егор Баранов
- В ролях: Дэйв Дэвис, Тимоти В. Мерфи, Кристен Ариза, Брэд Гринквист, Эзра Баззингтон
- Жанр: фантастика, ужасы / США / 97 мин.
- Слоган: «Если тебе дали второй шанс, что ты сделаешь ради семьи?»
- В прокате: с 27 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Чудо наконец-то свершилось: Ватикан научился возвращать с того света тех, кто недавно умер. Иконой эсхатологической революции становится парень по имени Ник (Джулиан Мосер), несколько лет назад погибший в автокатастрофе и ставший первым воскрешенным. Пока весь мир обсуждает этическую составляющую вопроса, католическая церковь продолжает делать свое благое, на первый взгляд, дело. Однако в истории с воскрешениями появляются странности. Священник Стэнли (Дэйв Дэвис), по совпадению (или нет?) — отец того самого Ника, оказывается шокирован терактом, совершенным одним из его прихожан. Причем, террористом оказался не обычный христианин, а "возрожденный". Вскоре оказывается, что таких инцидентов — множество, но все они тщательно скрываются от общественности.
С такой завязкой можно ожидать чего угодно — от дорогостоящего фантастического триллера до крепкой жанровой "бэшки". Поэтому зрители, не смотревшие трейлеров и прочих промоподробностей, могут сильно удивиться. Да, "Возрожденные" оказались очередным проектом Тимура Бекмамбетова, активно развивающего бренд screenlife-кино. Так что страшный заговор и воскрешение мертвых мы будем наблюдать как бы в окошке чужого лэптопа».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Цифровые святые».