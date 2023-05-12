Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Кристин Бальбано — типичная сорокалетняя жительница американской субурбии (играющей ее Тони Коллетт на самом деле пятьдесят). Она работает в рекламном агентстве, где начальники-мужчины пренебрежительно отмахиваются от ее идей и отдают ее контракты молодому коллеге (Йонв Джозеф). Дома Кристин заботится о сыне Доминике (Томми Роджер) и инфантильном муже Поле (Тим Дайш), воображающем себя музыкантом, но на самом деле — бездельнике, сидящем у жены на шее. И как раз в момент, когда героиня пытается одновременно справиться с тоской по сыну, уехавшему в колледж, очередными проблемами на работе и шокирующим открытием, что муж ей изменяет, она получает звонок с незнакомого номера из Италии. Женщина по имени Бьянка (Моника Беллуччи) сообщает ей, что ее дедушка Джузеппе Бальбано (Алессандро Брессанелло) скончался, завещав внучке свой бизнес, и ей немедленно следует вступить в права наследования…

Кристин прилетает в Рим, где прямо в аэропорту ее буквально сбивает с ног красавчик по имени Лоренцо (Джулио Корсо), который немедленно просит у нее номер телефона. Но прежде чем начать вместе с ним воплощать в жизнь вышеупомянутый тревелог, Кристин должна разобраться в делах дедушки, который, как зрители, естественно, уже догадались, был не кем иным, как главой мафиозного клана».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крестная внучка».