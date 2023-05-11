Заместитель Набиуллиной связал укрепление рубля с улучшением динамики экспортной выручки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин считает, что текущий рост курса рубля связан с улучшением динамики экспортной выручки. В первую постпраздничную торговую сессию биржевой курс доллара впервые с 23 марта опускался ниже уровня 76 руб., курс евро — ниже 84 руб. впервые с 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету. То, о чем мы говорили в начале апреля: то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта, как бы, эта нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, пройдена, и мы имеем обратное движение курса»,— сказал господин Заботкин в кулуарах Петербургского международного юридического форума (цитата по «Интерфаксу»).

При этом представитель регулятора указал, что ослабление национальной валюты, которое случилось в марте—апреле 2023 года, ЦБ учел в новом годовом прогнозе по инфляции. «Прогноз 5–6,5%, который опубликован по итогам последнего заседания совета директоров, учитывает то ослабление курса, которое уже произошло»,— подчеркнул господин Заботкин.

Как писал «Ъ», позитивной майской динамике курса рубля способствовали снижение спроса импортеров на валюту и рост предложения со стороны экспортеров.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Экспортеры импортировали долларов на биржу».

Григорий Лейба