Рубль нашел причины для роста

Рубль резко укрепился в первую торговую сессию после майских праздников. В моменте доллар стоил 75 руб., европейская валюта торговалась на уровне 83 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний раз такие показатели наблюдались в начале марта. “Ъ FM” попытался разобраться, что повлияло на курс национальной валюты и как долго продлится укрепление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что такая динамика была ожидаемой, и у него на это пять причин: «Во-первых, в мае было гораздо меньше иностранных компаний, которые хотели бы вывести капиталы из России после продажи активов, поэтому не создается избыточный спрос. Во-вторых, за апрель мы увидели рост стоимости нефти Urals более чем на 22%, то есть восстанавливается валютный приток.

И, конечно же, свежие разговоры о санкциях. Наши компании могут заранее обеспокоиться тем, чтобы вывести какие-то средства из-за границы. Также играют роль ОФЗ, где доходность в два-три раза выше, чем инфляционные показатели, то есть это могут быть чисто инвестиционные потоки российских организаций.

К тому же Минфин продает валюту, но уже в достаточно скромных объемах, около 2 млрд руб. в день. Это вряд ли серьезно повлияет на рынок. Если не будет каких-то административных способов ослабить рубль, наверное, мы можем задержаться на приличное время на диапазоне 70-75 руб. за доллар. По крайней мере, можно говорить о конце весны и начале лета».

В Министерстве экономического развития считают, что средний курс доллара в этом году составит примерно 76 руб. Прогноз появился в тот момент, когда американская валюта стоила больше 80 руб. В таком случае курс должен закрепиться на отметке около 75 руб. и продержаться на ней до конца года. Однако заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко уверен, что тренд на укрепление рубля краткосрочный и скоро цена вернется к прежним значениям:

«Я полагаю, что укрепление рубля носит непродолжительный характер и к концу мая возможно возвращение курса к отметке 80.

Но многое будет зависеть от ситуации в США: каким образом разрешится бюджетно-финансовый кризис, будет ли повышен потолок госдолга, не случится ли там дефолт. Пока все указывает на то, что больших проблем ждать не стоит, поэтому, думаю, основным сценарием станет рост доллара до 80 руб.

Если говорить о влиянии спроса на валюту со стороны путешественников, в этом году сезонность, связанная с внешними поездками, не так выражена, как и все последние годы, поскольку туристический поток заметно снизился. Все больше людей сейчас путешествует по России, и объем внутренних авиаперевозок заметно превышает заграничные.

Что касается основных факторов для изменения курса рубля, это санкционное давление. В случае какого-то его критического усиления можно увидеть резкие колебания пары доллар-рубль. Также будет играть роль ситуация с экспортом, то есть основной видимый драйвер — цена на нефть».

В последний раз резкое укрепление рубля наблюдалось 28 апреля. В этот день российский Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Следующее заседание Банка России запланировано на 9 июня.

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Иван Якунин