Экспортеры импортировали долларов на биржу

Биржевой курс доллара после полуторамесячного перерыва опускался ниже уровня 76 руб./$. Этому способствовало снижение спроса на валюту со стороны уходящих компаний и импортеров, а также рост предложения со стороны экспортеров. В ближайшие дни такие продажи могут вернуть курс доллара к уровню 74–75 руб./$, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Курс доллара на Московской бирже 10 мая впервые с 23 марта опустился ниже 76 руб./$. В ходе торгов он достигал 75,83 руб./$, что на 2,36 руб. ниже значения закрытия предыдущего торгового дня. Даже с учетом того, что на закрытии курс отыграл часть утраченных позиций и завершил торги на отметке 76,06 руб./$, падение оказалось сильнейшим в этом году. Курс евро снизился за день на 2,7 руб., до отметки 83,55 руб./€, минимума с конца марта. Юань потерял в цене 29 коп. и впервые с середины марта закрылся ниже уровня 11 руб./CNY.

Падение курсов ведущих валют происходило при восстановившейся активности инвесторов. Объем торгов долларами с поставкой «завтра» составил почти 127 млрд руб., что сопоставимо со средним объемом торгов на предшествующей неделе. В то же время объем торгов юанем превысил 171 млрд руб., обновив исторический максимум, установленный в минувшую пятницу. Выросла активность участников рынка и на торгах европейской валютой, объемы торгов с которой составили почти 44 млрд руб.

Высокие объемы торгов могут быть связаны с продажей валютной выручки отдельными компаниями в рамках подготовки к выплате дивидендов (см. “Ъ” от 5 мая).

Вдобавок к этому главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает увеличение притока валюты от экспорта энергоносителей в Китай и Индию. По данным Bloomberg, к 5 мая средние показатели морских перевозок российской нефти за четыре недели достигли самого высокого уровня с тех пор, как агентство начало детально отслеживать их в начале 2022 года. «Российский экспорт начал восстанавливаться, и по данному направлению можно ожидать существенного притока валюты»,— отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Обычно экспортеры увеличивали продажу валюты в конце месяца под налоговый период, сейчас продажи начались раньше из-за возросших санкционных рисков. В начале мая в Европе вновь началось обсуждение новых ограничений, призванных закрыть пути обхода предыдущих рестрикций. «Для отечественных экспортеров это довольно сильный сигнал на репатриацию выручки, дабы обезопасить ее от непредвиденных ситуаций»,— отмечает Андрей Кочетков.

Эффект от высокого предложения валюты усиливало снижение спроса на нее.

Во-первых, аналитики говорят о снижении интереса к ней со стороны иностранных компаний, которые в апреле активно конвертировали средства, полученные от продажи российских бизнесов. В мае, поясняет Андрей Кочетков, число желающих стало заметно меньше, и по этой причине избыточный спрос на валюту не создается. Вдобавок снизился спрос на валюту и со стороны импортеров. «В связи с фактором короткой недели и сообщениями об ухудшении условий для параллельного импорта в отдельных странах спрос на валюту в РФ сейчас, вероятно, более низкий»,— отмечает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

Падению спроса на валюту, считает Михаил Васильев, могло способствовать решение австрийского Raiffeisenbank закрыть корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением дочернего Райффайзенбанка.

«Риски хранения валюты недружественных стран остаются высокими, что дополнительно ограничивает спрос на нее»,— уточняет Виктор Григорьев.

В таких условиях курс доллара в ближайшие недели может вернуться в диапазон 74–75 руб./$, считает Михаил Васильев. Однако уже в летние месяцы опрошенные участники рынка ждут очередного витка обесценения рубля. Главный аналитик ПСБ Денис Попов не исключает того, что уже в ближайшие месяцы курс поднимется выше уровня 80 руб./$. «Фундаментально этому будет способствовать снижение внешнеторгового профицита. В частности, ЦБ ухудшил прогноз профицита с $66 млрд в феврале до $47 млрд в апреле»,— отмечает эксперт.

Кроме того, полагает господин Васильев, на курс будут давить восстановление импорта при сокращении экспорта, риски возможного геополитического обострения и усиления санкционного давления, а также риски дальнейшего расширения бюджетного дефицита из-за сокращения нефтегазовых доходов.

Виталий Гайдаев