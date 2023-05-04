Банковский надзор обвинили в рэкете

Как стало известно «Ъ», по 12 лет лишения свободы запросил гособвинитель для пятерых фигурантов уголовного дела о вымогательстве и похищении людей. Эти преступления подсудимые совершили по заказу бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, находящегося сейчас в международном розыске. Экс-финансист нанял их для того, чтобы завладеть 2,5 млрд руб., выведенными из принадлежавшего ему банка «Таатта». После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер Центрального Банка России Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ Бывший топ-менеджер Центрального Банка России Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ

Процесс над Ансаром Адамовым, Бекбулатом Гусейновым, Юрием Мерзликиным, Сократом Сулеймановым и Александром Цабием начался в Хамовническом райсуде Москвы в январе 2022 года. Фигурантам в зависимости от ролей вменяются в вину похищение человека, вымогательство, мошенничество и незаконное лишение свободы (ст. 126, 163, 159 и 127 УК РФ). Еще двое обвиняемых — Магомед Азарсанов и Илес Муртазаев — успели скрыться и были арестованы заочно.

Из материалов дела следует, что все подсудимые входили в созданную летом 2020 года бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым преступную группировку.

К услугам рэкетиров проживающий в Израиле экс-финансист прибег, чтобы завладеть частью выведенных из принадлежавшего ему банка «Таатта» активов. После краха в июле 2018 года это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб.

Как выяснилось, почти половина этих денег из якутского кредитного учреждения была похищена через московское ООО «Реактив», за которым стоит все тот же Дмитрий Рубинов. В ходе расследования было установлено, что столичная фирма якобы выкупила у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. Когда же гендиректор «Реактива» узнал, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову.

Чтобы заставить Пивоварова вернуть актив, Дмитрий Рубинов, как установило следствие, и отправил к нему вымогателей. Те обрисовали господину Пивоварову печальные для него последствия в случае отказа переписать 100% долей на указанного человека. Владелец «Реактива» упорствовать не стал и сразу же согласился отдать свою компанию.

Впрочем, обещания его оппонентам показалось мало, и они взяли его в заложники вместе с женой и двухлетней дочерью. О похищении силовики узнали от знакомого бизнесмена, привозившего господину Пивоварову недостающие для переоформления документы. Его злоумышленники также планировали захватить, но он сбежал. В итоге операции задержали пятерых похитителей, которые и предстали перед судом.

В ходе состоявшихся на днях прений гособвинитель потребовал приговорить каждого из фигурантов к 12 годам колонии строгого режима.

Отметим, что все подсудимые являются рядовыми исполнителями и о роли в этой истории Дмитрия Рубинова знали немного. А вот непосредственные кураторы этой операции Азарсанов и Муртазаев, с которыми, по данным следствия, и общался экс-банкир, сейчас находятся в Турции.

О том, что за похищением и вымогательством стоит именно экс-банкир Рубинов, удалось выяснить адвокату Ирине Шоч, которую АСВ привлекло для возврата проблемных активов ряда банков. В Хамовническом суде она выступала в качестве свидетеля и рассказала, как вела переговоры с Дмитрием Рубиновым в Турции, как он предлагал ей за взятку «бросить это дело». Свидетельница также предоставила суду аудиозапись своего разговора с Дмитрием Рубиновым, в котором тот подтверждал, что банк и «Реактив» принадлежат именно ему. Остановить же хищение активов этой компании АСВ удалось с помощью ареста, наложенного на доли ООО арбитражем.

Дмитрию Рубинову обвинение в похищении и вымогательстве СКР заочно предъявил еще 20 октября 2021 года. Интересно, что на тот момент бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Рубинов уже находился в розыске по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 23 ноября 2020 года ему также заочно было предъявлено обвинение в хищении из ПИР-банка более 400 млн руб.

По данным «Ъ», сейчас имя Дмитрия Рубинова, которому приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом, из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей, фигурирует еще в целом ряде уголовных дел.

Несмотря на то что среди официальных владельцев кредитных учреждений Дмитрий Рубинов никогда не значился, правоохранители полагают, что все сомнительные сделки в банках могли осуществляться в его интересах как конечного бенефициара. Из России Дмитрий Рубинов уехал в 2019 году, когда регулятор отозвал лицензии у банков «Стратегия» и НКБ (остались должны более 11,5 млрд руб.), а МВД занялось расследованием махинаций в них.

Олег Рубникович