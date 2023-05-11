Российским саблистам отрубили Олимпиаду

Процесс возвращения отечественных спортсменов на международные соревнования, как и предполагалось, наткнулся на барьеры, предусмотренные рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Международная федерация фехтования (FIE) отказала в допуске к участию в своих турнирах практически всем лидерам российской команды саблистов, таким образом, по сути, лишив их возможности отобраться на парижскую Олимпиаду 2024 года. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал критерии МОК «инструментарием плохо завуалированного отстранения», настаивая на том, что речь идет о «дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку» в отношении представителей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры сборной России по фехтованию на саблях София Позднякова, Ольга Никитина, Софья Великая и Яна Егорян (слева направо) не допущены до соревнований, проводимых под эгидой FIE, так как представляют ЦСКА

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Лидеры сборной России по фехтованию на саблях София Позднякова, Ольга Никитина, Софья Великая и Яна Егорян (слева направо) не допущены до соревнований, проводимых под эгидой FIE, так как представляют ЦСКА

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил ТАСС о том, что Международная федерация фехтования направила в российскую структуру список отечественных саблистов, которые могут быть допущены к участию в международных соревнованиях. Говоря об этом списке, господин Мамедов признал, что «знакомых миру фамилий в нем нет». Как выяснилось, в допуске было отказано всем лучшим российским саблистам, в том числе ярчайшим звездам российской женской команды, двукратным олимпийским чемпионкам Софье Великой, Софии Поздняковой и Яне Егорян. Кроме них, по словам Ильгара Мамедова, в нем не обнаружилось тоже имеющей в послужном списке золотую олимпийскую награду Ольги Никитиной, Камиля Ибрагимова, Вениамина Решетникова и «многих других перспективных и сильных ребят».

Глава ФФР добавил, что федерация в данный момент ожидает аналогичных списков по спортсменам из других дисциплин, после которого будет выработана позиция по поводу ее дальнейших действий.

При этом господин Мамедов сказал «РИА Новости», что допущенные FIE саблисты также «не будут» выступать на международных соревнованиях. Следовательно, как Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, они, видимо, лишатся шансов поехать на ближайшую летнюю Олимпиаду, которая состоится летом 2024 года в Париже: турниры нынешнего года являются отборочными для нее.

Новость от ФФР лишь подтвердила предположения, что воплощение в жизнь обнародованных в конце марта новых рекомендаций Международного олимпийского комитета столкнется с колоссальными трудностями. МОК, инициировавший в прошлом году, после начала специальной военной операции на Украине, введение режима почти полной спортивной изоляции для представителей России и Белоруссии, призвал к его отмене. Головная спортивная структура обратилась к входящим в ее состав федерациям с просьбой обеспечить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования при соблюдении ряда условий, ключевое из которых — отказ от «активной» поддержки специальной военной операции и действий властей России, включающий отсутствие связей с вооруженными силами РФ и органами «национальной безопасности». FIE санкционировала возвращение россиян еще до этого, не дожидаясь официальной корректировки «изоляционных» рекомендаций.

Международная федерация пояснила ФФР, что отказ в допуске знаменитостям российской сабли был сделан именно на основании рекомендаций МОК. Об этом, однако, было нетрудно догадаться и без такого пояснения.

Дело в том, что все упомянутые Ильгаром Мамедовым спортсмены представляют спортивные общества, формально связанные либо с вооруженными силами, либо с органами национальной безопасности: Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова, Ольга Никитина и Камиль Ибрагимов — ЦСКА, Вениамин Решетников — «Динамо». Львиная доля остальных кандидатов в сборную также являются членами этих спортобществ. Похожая ситуация и в других видах спорта.

Сообщение ФФР вызвало чрезвычайно острую реакцию у президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Господин Поздняков, который завоевал четыре олимпийских золота как раз в фехтовании на саблях, еще в апреле охарактеризовал новые рекомендации МОК как «фарс». Сейчас он повторил эту мысль. В своем Telegram-канале господин Поздняков написал, что, по его мнению, МОК «навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборе к Олимпиаде и иных соревнованиях на практике нереально».

Президент Олимпийского комитета РФ назвал оговорки организации «инструментарием плохо завуалированного отстранения», настаивая на том, что речь идет о «дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку» в отношении представителей России.

Описывая же положение, возникшее в фехтовании, Станислав Поздняков заявил, что «неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат "возвращения"», и отметил, что «никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях»: «Позиция едина — участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий».

Оказалось, что о проблемах фехтовальщиков известно и Кремлю. Комментируя стратегию FIE, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российские власти «весьма негативно оценивают подобные решения» и считают «абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях».

Впрочем, все-таки, кажется, актуальна и версия насчет того, что вопрос с фехтовальщиками не нужно рассматривать как стопроцентно показательный в истории с допуском российских спортсменов, и многое в этом плане зависит от интерпретации критериев МОК федерациями. Во всяком случае, есть свежий пример несколько иного, куда более приятного для России оттенка.

Сейчас в Катаре проходит чемпионат мира по дзюдо. Международная федерация дзюдо (IJF) отцепила от него несколько российских спортсменов, но в Дохе Россия все равно представлена почти полноценной командой из 17 человек. В нее вошли и все три отечественных призера Олимпиады в Токио, состоявшейся в 2021 году,— Мадина Таймазова, Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев, несмотря на то что они выступают за ЦСКА.

Алексей Доспехов