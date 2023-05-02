Федерация дзюдо отказала восьми россиянам в допуске к чемпионату мира после проверки их биографии

Исполнительный совет Международной федерации дзюдо (IJF) отказал восьми представителям сборной России в участии в чемпионате мира. Решение в их отношении было принято после проверки их биографических данных для выявления информации, предполагающей поддержку военной операции на Украине. Несколько дней назад IJF сообщила, что будет допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе. Сколько всего заявок подала российская сборная не раскрывается.

«Исполнительный комитет IJF получил список предложенных участников и заказал независимую проверку биографических данных спортсменов и делегатов, чтобы убедиться, как в их месте работы, так и в любых высказываниях в социальных сетях, касающихся провоенной пропаганды»,— говорится в заявлении на сайте IJF.

В заявлении IJF отмечается, что организация «стремится продвигать равенство и прозрачность во всех соревнованиях». Для того, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в чемпионате на равных условиях, IJF намерена продолжить проверки в их отношении.

О допуске российских и белорусских спортсменов к участию в чемпионате мира в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов IJF сообщила 29 апреля. Тогда же организация объявила о проверке биографий потенциальных участников соревнований. На предмет «военной пропаганды» также будут анализировать соцсети спортсменов.

36-й чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая 2023 года в столице Катара Дохе. Соревнования пройдут в зале Али бин Хамад аль-Аттия Арены.

Милена Костерева