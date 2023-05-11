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Депутат Михаил Абдалкин не смог обжаловать штраф по «делу о лапше на ушах»

Самарский областной суд оставил без изменения решение Новокуйбышевского городского суда по делу депутата губдумы Михаила Абдалкина. Речь идет о постановлении, которым первая инстанция оштрафовала парламентария за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Адвокат депутата Алексей Лапузин сообщил «Ъ», что теперь они планируют обращаться в Шестой кассационный суд общей юрисдикции: «Если и он не согласится с нами, то, соответственно обратимся в Верховный суд РФ. Какие бы доводы областной суд не положил в основу своего решения они не могут правильно истолковывать закон, положения Конституции. Считаем данное решение незаконным и необоснованным».

В день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту господин Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления с лапшой на ушах.

После этого Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить парламентария из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку.

Затем в отношении Михаила Абдалкина был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). Материалы передали в суд. Парламентарий заявил о своей невиновности. В итоге суд постановил оштрафовать Михаила Абдалкина на 150 тыс. руб.

Ани Айвазян

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