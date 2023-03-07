Депутат Михаил Абдалкин заявил о своей невиновности по делу о «лапше на ушах»

Михаил Абдалкин



Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин считает себя невиновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Об этом он заявил во вторник на заседании Новокуйбышевского городского суда.

По словам парламентария, во время послания президента РФ он хотел услышать заявления главы государства по мерам внутренней политики, а также узнать, «кто и почему вывел из России 261 млрд долларов» и кто понесет за это ответственность. Ситуация в стране вызывает обеспокоенность депутата. «Девятый год падают доходы, и население нищает», — уточнил Михаил Абдалкин.

Так как соответствующей информации он не услышал, депутат решил выразить свое недовольство и недовольство своих избирателей и сомнения в том, что «мы станем лучше жить». Своими действиями Российскую армию он не оскорблял, добавил парламентарий и рассказал, что, напротив, всячески помогает в решении вопросов, связанных с СВО: при его участии из воинской части в Рощинском был возвращен незаконно мобилизованный студент очного отделения одного из вузов региона, также Михаил Абдалкин участвовал в сборе гуманитарной помощи для российских военнослужащих и голосовал за принятие Самарской губернской думой законопроектов о поддержке мобилизованных граждан.

Защита господина Абдалкина заявила об отсутствии состава преступления в поступке депутата и отметила, что в послании президента РФ не шла речь об СВО.

Кроме того, материалы дела в отношении парламентария не содержат информации об административном расследовании, в нем нет соответствующего определения, считает адвокат Алексей Лапузин. Также административный протокол составлен с нарушением срока, добавил правозащитник. Помимо прочего, он указал на неконкретность обвинения: о дискредитации какого органа и где идет речь.

В числе прочего Михаил Абдалкин заявил в суде о поступивших ему от руководства Самарской области угроз политической расправы. В связи с этим до судебного процесса он воздержался от комментариев в СМИ.

В настоящее время судебное разбирательство продолжается. В день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту господин Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления с лапшой на ушах.

Ранее Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить парламентария из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку.

После этого в отношении Михаила Абдалкина был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП).

Георгий Портнов