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Самарского депутата Михаила Абдалкина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Новокуйбышевский городской суд оштрафовал самарского депутата Михаила Абдалкина за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) на 150 тыс. руб. Об этом сообщил адвокат политика Алексей Лапузин. При этом защита депутата будет обжаловать решение суда.

В день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту господин Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления с лапшой на ушах.

После этого Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить парламентария из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку.

Затем в отношении Михаила Абдалкина был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). На прошлой неделе Новокуйбышевский городской суд начал слушания по этому вопросу. Парламентарий заявил о своей невиновности.

Андрей Сазонов

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