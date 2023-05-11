Raiffeisen Bank International ужесточила условия для своих корсчетов в банках СНГ

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) решила сократить корреспондентские отношения с кредитными организациями стран СНГ. Об этом представитель группы рассказал РБК. По его словам, пересмотр корреспондентского бизнеса привел к тому, что крупнейший банк Казахстана Halyk Bank, у которого открыты корреспондентские счета в RBI, ввел «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям». Он уточнил, что аналогичным образом поступили и другие клиенты RBI в Казахстане.

«RBI постоянно пересматривает свой корреспондентский бизнес и внимательно следит за изменениями в платежных и торговых потоках. Поэтому мы решили скорректировать наш аппетит к риску также и в регионе СНГ»,— сказал представитель банковской группе. Корреспондентские счета необходимы для проведения переводов в иностранных валютах.

Ранее Halyk Bank опубликовал обновленный список банков-корреспондентов для переводов в евро. RBI в нем отсутствует. Однако еще в марте реквизиты Raiffeisenbank International были указаны в перечне банков, доступных для таких отправлений.

При этом представитель Halyk Bank сообщил РБК, что данный корреспондентский счет работает в штатном режиме. По его словам, на официальном сайте кредитной организации указаны реквизиты не всех, а только основных банков-корреспондентов. «Банк самостоятельно определяет основных банков-корреспондентов из общего списка в зависимости от бизнес-целесообразности и коммерческих условий проведения платежей»,— добавил он. В RBI также подчеркнули, что оба банка «продолжают хорошо налаженное взаимное сотрудничество».

Raiffeisen Bank International с весны 2022 года продолжает сокращать корреспондентскую сеть и в России. В конце марта 2023-го RBIсообщила о намерении продать или выделить свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране. Этот процесс будет выражен в сокращении Райффайзенбанком общего объема операций в иностранной валюте, а также в снижении темпов выдачи кредитов. 5 мая RBI прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своей дочерней кредитной организации в России — Райффайзенбанка.

Милена Костерева