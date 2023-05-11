Возмездие на законодательном уровне

Депутаты, сенаторы и эксперты обсудили в среду на круглом столе тему возмездия за военные преступления во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Они пришли к выводу о необходимости устроить после СВО военный трибунал, а также признать Службу безопасности (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) Украины террористическими организациями, чтобы их сотрудников можно было «преследовать по всему миру». Однако сторонние эксперты не считают эти инициативы полезными: прежде чем признавать кого-либо террористами, нужно провести следствие и предъявить обвинение, а судить их можно и без специального трибунала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Широков

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Анатолий Широков

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Тема круглого стола, прошедшего 10 мая в «Парламентской газете», была обозначена как «Без срока давности. Каким было и будет возмездие за преступления нацистов во время ВОВ и СВО?». Его участники охотно проводили исторические параллели и предлагали воспользоваться уроками прошлого.

Так, сенатор Анатолий Широков рассказал, что в СССР никогда не было «возмездия толпы», а только «возмездие закона». Так должно быть и в случае с теми, кто «грабит, убивает, насилует русских», но при этом нельзя допустить иллюзий, что «зло останется безнаказанным». Поэтому, по мнению сенатора, России необходимо заниматься «организацией возмездия» и в боевом смысле, и в «законодательном оформлении». Господин Широков выразил признательность сотрудникам Следственного комитета, которые «тщательно документируют преступления украинских нацистов на территории Донбасса», что позволит в будущем провести трибунал. Член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев добавил, что по фактам подобных преступлений возбуждены тысячи уголовных дел — «настолько много, что никаких следователей не хватит, будем расследовать десятки лет».

Член Совета по правам человека, бывший следователь Евгений Мысловский напомнил, что до 1947 года по приговорам Нюрнбергского трибунала военных преступников «публично вешали», а после отмены смертной казни стали приговаривать к 25 годам тюрьмы. «У нас, с одной стороны, гласное пожелание "мочить в сортире", с другой — наши воспитанные на гуманизме люди не убивают всех подряд пленных. Мы накапливаем массив пленных. При этом у нас за убийство смертная казнь, хоть и мораторий, а за международный терроризм и диверсию нет смертной казни. Надо как-то выходить из этого положения,— рассуждал господин Мысловский.— Либо пленных не брать, либо если брать, то судить. Ну, осудят их на 25 лет — и что дальше?»

«Тема возмездия должна присутствовать в наших дискуссиях и в нашем законодательстве,— согласился политолог Павел Данилин.— Если начальник ГУР Украины Кирилл Буданов обещает убивать русских в любой точке мира, то это не просто сумасшедший, а человек, который определяет политику целого ведомства, способного организовать убийства российских граждан». Поэтому ГУР и СБУ нужно объявить террористическими организациями, а их сотрудников — террористами, чтобы «преследовать по всему миру», уверен политолог: «Убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина показывают, что они не остановятся. Каждый гражданин России должен понимать, что может стать жертвой украинского терроризма. У многих вопрос — почему российское государство это терпит». Максим Григорьев и тут нашел что добавить, вспомнив об опросе украинского агентства УНИАН о том, кого из российских общественных деятелей нужно убить.

Депутат Госдумы Артем Туров («Единая Россия») одобрил идею «признать ряд структур псевдоукраинской власти террористическими организациями», что позволит «действовать так, как РФ действовала с террористами: если их не удавалось предать суду, они уничтожались». Поддержал он и предложение провести по окончании СВО «трибунал по примеру Нюрнберга».

Не участвовавший в круглом столе первый зампред комитета Госдумы по законодательству, бывший первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков (КПРФ) считает, что, пока не проведено следствие по делам о громких терактах, разговор о признании СБУ и ГУР террористическими организациями «пустой, если не вредный». «Нужно устанавливать конкретные обстоятельства, чтобы признавать террористической организацией. Я никаких материалов не видел. Будут материалы — можно вести разговор»,— пояснил депутат “Ъ”.

Старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев отмечает, что признание СБУ и ГУР террористическими организациями с возможностью последующего преследования их сотрудников по всему миру — вопрос «крайне сложный», находящийся «на стыке конвенционных преступлений, конвенций о выдаче, права на необходимую оборону и вопросов признания конкретного лица комбатантом». Он также напоминает, что «в силу антитеррористических конвенций создания какого-либо отдельного суда или трибунала для лиц, организующих или совершающих трансграничные террористические преступления, не требуется — для этого достаточно национальных судов». «Отказ в выдаче преступников, обвиненных в терроризме, не может быть связан с политическими соображениями, действует принцип "выдавай или суди сам". То есть или подозреваемого в терроризме против российской юрисдикции следует выдать РФ, или же государство—участник конвенции обязано судить его на своей территории»,— поясняет юрист.

Афанасий Сборов