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Коммерсантъ FM
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Резервный маневр

Может ли Минфин начать покупать валюту для ФНБ

Россия в мае собирается возобновить закупку валюты для своих резервов, что может укрепить рубль, но ненадолго. Первоначально речь пойдет о ежемесячной сумме в $200 млн в юанях, пишет Bloomberg. По данным агентства, Минфин может объявить о таком решении в ближайшее время, поскольку растущие доходы от нефти «стабилизируют государственные финансы». Вместе с тем официально ведомство сообщало, что нефтегазовые поступления в бюджет за первый квартал сократились на 45% год к году. “Ъ FM” направил запрос в Минфин.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но для чего России может понадобиться новая закупка валюты? И как она скажется на курсе рубля? Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что такой шаг будет иметь скорее психологическое, чем практическое значения для рынка: «С учетом того, как исполнялся бюджет в первые месяцы 2023 года, насколько упали нефтегазовые доходы, необходимости в такой закупке нет. Но могут быть и другие мотивы для такого решения.

Сумма планируемых закупок в $200 млн очень небольшая. И в данном случае, на мой взгляд, имеет немалое психологическое значение: возобновление закупок валюты означает, что все у нас хорошо, под контролем.

Кроме того, когда последний раз Центральный банк решал вопрос по ключевой ставке, то были сделаны оговорки относительно того, что возможно ее повышение в будущем. То есть инфляционные ожидания растут, и с этой точки зрения такие сигналы, конечно, важны для рынка».

Вырастут ли доходы России от продажи нефти

Минфин в прошлом году дважды намекал на то, что может возобновить закупку валюты. В частности, в июле глава ведомства Антон Силуанов говорил о вероятных интервенциях с помощью денег из дружественных стран, однако тогда он не уточнял, из каких именно. А в сентябре министр анонсировал возможные покупки в этом году, если в бюджет придут дополнительные нефтегазовые поступления.

Указанные Bloomberg закупки в пару сотен миллионов долларов в юанях немного укрепят российскую валюту, но тренд будет непродолжительным, отметил главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко:

«Эта сумма, конечно, не так существенна, потому что продажа валюты была значительно выше. Но это переориентация для рынка в том смысле, что играть на продажу, ослабление рубля станет крайне сложно, спекулятивно, учитывая, что Минфин выходит на противоположные действия и вместо продажи говорит о покупке валюты. Будет меньше игроков, которые захотят шортить, поэтому произойдет попытка сформировать более длинные позиции в рубле против доллара.

Все это должно привести к какому-то укреплению, но несущественному, потому что ликвидность низкая, а волатильность высокая.

Я думаю, что в среднем народ ищет для себя стабильный уровень в районе 75. Он всех устраивает. Как раз это было и в бюджете прописано, поэтому где-то на этой отметке мы и стабилизируемся».

Закупки могут позволить Минфину создать дополнительную подушку безопасности для Фонда национального благосостояния, заметил директор департамента корпоративных финансов инвестиционной группы «ИВА Партнерс» Артем Тузов:

Почему падал курс рубля

«Фонд национального благосостояния до санкций формировался за счет пула валют, то есть там были и доллары, и евро, и юани, и золото. Но сейчас только две последние позиции остаются доступными для покупки. ФНБ создан для того, чтобы там скапливались излишние доходы бюджета, которые в дальнейшем уже можно планово расходовать.

Минфин в начале 2023-го осуществлял агрессивные расходы, впрочем, он это анонсировал. К середине-концу года они должны снизиться. Может так случиться, что ведомство свою расходную часть выполнило, и теперь доходы, даже упавшие после санкций, будут превышать расходы. Тогда Минфин может перейти к покупкам».

Центробанк с января 2023 года возобновил операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Торги проводятся на Мосбирже в инструменте китайский юань-рубль. В феврале Минфин почти в три раза увеличил объем продажи валюты КНР по бюджетному правилу.

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Владимир Расулов

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