Петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписали 22 тысячи человек

За три дня петицию с требованием избрать высшую меру наказания для убийц аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко подписали более 22,2 тыс. человек. Она размещена на платформе Change.org.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Change.org Фото: Change.org

Следующая цель — 25 тыс. подписей. Как говорится в разделе, где отображается количество подписей, когда эта петиция соберет указанное количество подписей, «она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент».

Вечером 28 апреля владелец ивент-агентства 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя студентка педагогического колледжа Татьяна Мостыко, которая подрабатывала аниматором, возвращались с корпоратива. По дороге автомобиль мужчины пробил колесо, и они остановились. Якобы на помощь им пришли преступники. Они напали на них, похитили около 200 тыс. руб., а после убили. Их тела закопали в разных районах Кубани, а машину сожгли. Тело мужчины обнаружили в лесополосе Выселковского района, позже нашли закопанное тело девушки.

3 мая следователи задержали подозреваемых в убийстве мужчины и девушки. Ими оказались Анатолий Двойников, Арам Татосян и Демьян Кеворкьян.

Петицию создали жители Кубани. На утро 9 мая ее подписали 3 тыс. человек, к вечеру того же дня подписи оставили уже 11 тыс.

Татьяна Ручкина

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