Жители Кубани создали петицию с требованием пожизненного срока для убийц аниматоров

Жители Краснодарского края на портале Change.org создали петицию, в которой требуют приговорить подозреваемых в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко к пожизненному лишению свободы без права досрочного освобождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

«Краснодарский край и остальные регионы страны потрясены жестоким убийством аниматоров. Кириллу Чубко было 37 лет, у него осталась семья и маленький ребенок. Татьяне Мостыко – 19 лет, совсем юная девушка… Люди обеспокоены данной ситуацией, и требуют высшей меры наказания для этих нелюдей»,— говорится в петиции.

В настоящий момент требование подписали почти 3 тыс. человек.

Владелец ивент-агентства Кирилл Чубко и студентка педагогического колледжа Татьяна Мостыко, которая подрабатывала аниматором, пропали в ночь с 28 на 29 апреля, возвращаясь с корпоратива по трассе М-4 «Дон». Поисками пропавших трое суток занимались полицейские и волонтеры. 3 мая следователи задержали подозреваемых в убийстве мужчины и девушки. Ими оказались Анатолий Двойников, Арам Татосян и Демьян Кеворкьян.

По версии следствия, автомобиль Кирилла Чубко пробил колесо, что вынудило его остановиться на темной дороге. В этот момент преступники напали на водителя и пассажирку. Они потребовали наличность и банковские карты, с которых впоследствии сняли около 200 тыс. руб. После ограбления злоумышленники поочередно убили Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, закопали тела в разных районах Кубани и сожгли их автомобиль. Тело мужчины обнаружили в лесополосе Выселковского района, позже нашли закопанное тело девушки.

Наталья Решетняк

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