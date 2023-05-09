За сутки петицию за наказание убийц кубанских аниматоров подписали 11 тысяч человек

Петиция с требованием приговорить к пожизненному заключению убийц кубанских аниматоров за сутки набрала более 11 тыс. подписей. Петиция размещена на платформе Change.org.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Change.org Фото: Change.org

«Когда эта петиция соберет 15 тыс. подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент»,— говорится в разделе, где отображается количество подписей.

Владелец ивент-агентства 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя студентка педагогического колледжа Татьяна Мостыко, которая подрабатывала аниматором, были ограблены и жестоко убиты в конце апреля. По версии следствия, мужчина и девушка 28 апреля возвращались с корпоратива. По пути автомобиль Кирилла Чубко попал в яму и пробил колесо, что вынудило его остановиться. В этот момент преступники напали на водителя и пассажирку. Они похитили около 200 тыс. руб., а затем расправились с жертвами с помощью ножа.

Наталья Решетняк

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