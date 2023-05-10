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Коммерсантъ FM
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Турция рассчитывает продлить зерновую сделку еще на 2 месяца

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция продолжает переговоры по продлению действия зернового соглашения между Москвой, Стамбулом и Киевом еще на два месяца.

Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Продолжаем переговоры о продлении соглашения о зерновом коридоре еще на два месяца»,— сказал глава турецкого МИДа по возвращении в Анкару из Москвы (цитата — «TRTHaber»).

В российской столице господин Чавушоглу участвовал во встрече глав дипломатических ведомств России, Турции, Сирии и Ирана. Переговоры были посвящены урегулированию сирийского кризиса.

«На четырехсторонней встрече министров по Сирии подчеркнул важность сотрудничества в борьбе с терроризмом, совместной работы по возвращению сирийских беженцев, развития политического процесса в Сирии, защиты территориальной целостности Сирии»,— сообщил турецкий министр в Twitter.

О возобновлении работы зернового коридора Минобороны Турции сообщило накануне, 9 мая (за день до этого Украина сообщала, что российская сторона приостановила действие соглашения). Россия неоднократно напоминала участникам соглашения о необходимости соблюсти ее требования к зерновой сделке — в конце апреля о несоблюдении «российской части» соглашения заявили и в Анкаре.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «SWIFT в обмен на продовольствие».

Григорий Лейба

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