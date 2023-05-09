Минобороны Турции сообщило о возобновлении работы зернового коридора

Зерновой коридор в рамках черноморской инициативы вновь заработал в результате усилий Анкары, сообщают источники в Министерстве национальной обороны Турции. Переговоры России, Украины и ООН при участии Турции, на которых в том числе обсудят продление зерновой сделки, пройдут 10–11 мая в Стамбуле. Об этом сообщило военное ведомство, выдержку из заявления приводит издание Turkiye Gazetesi.

Вчера, 8 мая, в Киеве заявили о приостановке действия соглашения о зерновом коридоре российской стороной, сообщает издание. «Двусторонние и многосторонние встречи с Украиной, РФ и ООН пройдут в Стамбуле 10–11 мая, принимающей стороной будет наша страна»,— заявило сегодня Минобороны Турции.

Вчера ООН сообщала, что Совместный координационный центр (СКЦ) проверок в рамках Черноморской зерновой инициативы не проводил 7 и 8 мая, а с 1 мая количество проверок СКЦ значительно снизилось. Причины не указывались. Согласно таблице ООН, на 9 мая запланирован выход судна Maha Jacqueline из порта Черноморск в Испанию с кукурузой.

В июле 2022 года в Стамбуле была заключена Черноморская зерновая инициатива, действующая 120 дней с возможностью продления, в марте, по заявлению российской стороны, она была продлена на 60 дней.

Среди условий Москвы для следующего продления — возвращение Россельхозбанка в систему международных платежей SWIFT и восстановление поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Мария Федотова