Преступления сокращаются, а экстремисты множатся

По итогам прошлого года общее число преступлений в Петербурге незначительно сократилось, но зато количество экстремистских преступлений выросло в три раза. В основном из-за обвинений по статьям «реабилитация нацизма» и «распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Об этом рассказал начальник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин во вчерашнем ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Плугин среди прочего рассказал депутатам, что его донимают по мобильному телефону мошенники

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Роман Плугин среди прочего рассказал депутатам, что его донимают по мобильному телефону мошенники

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Начальник петербургского главка Роман Плугин выступил перед депутатами петербургского парламента с ежегодным отчетом о деятельности МВД в течение 2022 года. Перед выступлением господин Плугин показал присутствующим фильм, где на фоне ломающих дверь сотрудников СОБР была приведена статистика ведомства за 2022 год. Так, в 2022 году МВД зафиксировало 62 297 преступлений, в то время как в 2021-м их было 62 755. Количество тяжких преступлений сократилось на 15%.

Согласно отчету господина Плугина, оперативникам удалось предотвратить 28 несанкционированных протестных акций, а также пресечь 292 преступления, связанные с «дискредитацией вооруженных сил». По данным полиции, в протестных акциях Петербурга участвовали 12 368 человек. Задержано и привлечено к ответственности 5233 человека. Также в 2022 году задокументировано втрое больше экстремистских преступлений, чем в 2021 году (31 против 8). Большую часть составляют «реабилитация нацизма» и «распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

По мнению господина Плугина, СВО затронула многие сферы деятельности и оказала прямое влияние на оперативную обстановку. В качестве одной из главных угроз 2022 года начальник главка назвал «распространение экстремизма».

«Радикалы пытаются дискредитировать органы государственной власти, оправдать русофобию, не оставляют намерений вызвать рост протестных настроений внутри страны»,— заявил господин Плугин. Также он сообщил, что в тесном контакте с коллегами из заинтересованных ведомств были проведены мероприятия по пресечению распространения радикальной идеологии. «В результате признаны экстремистскими движения "Весна" и "Невоград". Совместно с Роскомнадзором ограничен доступ к 300 ресурсам, содержащим сведения, направленные на дестабилизацию российского общества»,— поделился начальник главка. Отдельно Роман Плугин отметил, что в Петербурге уменьшилось количество интернет-мошенников. Однако большинство тех, кто сейчас обманывает горожан, находятся за рубежом, в первую очередь — на территории Украины.

Когда депутатам предоставили возможность высказаться, первым, кто взялся за микрофон, стал единоросс Константин Чебыкин. Прежде чем начать свою речь, депутат около пяти минут нахваливал работу правоохранителей. После чего господин Чебыкин потребовал от Плугина высказаться об инициативе по запрету вейпов. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что у коллег Чебыкина возникли вопросы к его законопроекту, а эксперты называли документ еще одной «неработающей» инициативой. Также парламентарий спросил, как Плугин смотрит на инициативу «поделиться с полицией полномочиями» по пресечению продажи детям электронных сигарет и вейпов (сейчас этим занимается Роспотребнадзор). Роман Плугин ответил, что проблема действительно актуальна и он не будет против, если его ведомству расширят полномочия.

Вице-спикер Законодательного собрания Марина Шишкина поинтересовалась, как обстоят дела с участковыми. Для ее партии «СР ЗП» этот вопрос является традиционным, так как задается из года в год. Господин Плугин сообщил, что «похвастаться» ему нечем, так как в городе для укомплектования участковых пунктов полиции не хватает около 340 человек. Всего участковых в Петербурге должно быть 1300 человек. В зависимости от района недокомплект составляет 30–40%.

Дополнительно глава петербургской полиции сообщил, что в прошлом году участились случаи заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма. За год число таких сообщений увеличилось в 16 раз. За прошлый год их было зарегистрировано 1319.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский поинтересовался судьбой картин Елены Осиповой, чью выставку сорвали сотрудники полиции под предлогом сообщения о готовящемся теракте. Роман Плугин заверил: «Точно не позднее начала мая они будут возвращены. Даю гарантию. В целости и сохранности». Глава МВД также отметил, что сейчас картины отправлены на экспертизу. Их проверяют на «фейки» об армии. Ранее полиция собиралась проверять работы художницы до августа 2023 года.

Единоросс Мария Астахова, которая сначала вступила в дискуссию с коллегой Чебыкиным, сказав, что горожане жалуются ей на отписки из МВД, а иногда и просто на игнорирование обращений, предложила полиции отстать от Елены Осиповой. «Возможно, ее мнение не совпадает с общегосударственным, но она художница, она блокадница, а на нее вешают огромное количество штрафов, эти штрафы изымаются из ее пенсии»,— сказала она. На этом моменте ее прервал председатель ЗакСа Александр Бельский, заявив, что Борис Вишневский уже затрагивал эту тему. «Может, ее оставить, прекратить штрафы выписывать, пускай она рисует»,— быстро закончила Астахова.

Последний вопрос поступил от члена фракции «Справедливая Россия» Александра Новикова. Депутат пожаловался Плугину на частые звонки от мошенников, которые представляются «МВД», «Следственным комитетом» или «Центробанком». Таким образом преступники пытаются выудить персональные данные и данные банковских счетов. Плугин поделился, что ему также периодически названивают телефонные мошенники, но разговор у начальника главка с ними короткий. «У меня три сына. Я получал звонок: "Папа, у меня проблемы, я сбил человека". Я спросил, что нужно, понимая, конечно, с кем я говорю. Нужны деньги. Я сказал: "Ну, сынок, тебе надо пойти в ту сторону. Только другими словами (нецензурными.— «Ъ-СПб»)"»,— рассказал начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Екатерина Рязанова