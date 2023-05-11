Компьютерная сделка завершилась уже отсиженным

Мещанский суд Москвы вынес приговор по резонансному уголовному делу о махинациях при реализации госконтрактов на поставку более чем 9,3 тыс. компьютеров для нужд МВД России, основными фигурантами которого являются бывший начальник управления связи департамента информационных технологий Министерства внутренних дел России Александр Александров и владелец и гендиректор компании «Т-Платформа» Всеволод Опанасенко. Кроме того, экс-полицейскому инкриминировалось липовое трудоустройство в Воронежский университет МВД. Несмотря на то что в прениях прокурор просил для подсудимых внушительные сроки, суд ограничился теми, что они уже отбыли в СИЗО и под домашним арестом. При этом они должны погасить иск МВД на сумму 357 млн руб. Еще одна обвиняемая — экс-руководитель кафедры университета Оксана Бокова, которая, по версии следствия, помогла Александру Александрову с фальшивым оформлением на работу в вузе, была судом оштрафована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор компании «Т-Платформа» Всеволод Опанасенко и бывший начальник управления связи департамента информационных технологий МВД РФ Александр Александров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Гендиректор компании «Т-Платформа» Всеволод Опанасенко и бывший начальник управления связи департамента информационных технологий МВД РФ Александр Александров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мещанский суд столицы рассматривал это уголовное дело на протяжении трех лет. В прениях гособвинение просило признать подсудимых виновными в особо крупном и крупном мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначить в качестве наказания Александру Александрову десять лет колонии, Всеволоду Опанасенко — девять лет, Оксане Боковой — четыре года. Кроме того, по мнению прокуратуры, суду было необходимо удовлетворить иск МВД к Александру Александрову и Всеволоду Опанасенко на сумму 357 млн руб.

Однако Мещанский суд, признав фигурантов виновными, все же посчитал, что они заслуживают гораздо более мягкого наказания, чем просила прокуратура. Владелец компании «Т-Платформа» Всеволод Опанасенко был приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Такое же наказание получил и экс-начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров. При этом оба уже отбыли назначенные им сроки в СИЗО и под домашним арестом. Суд также изменил бывшему полицейскому и бизнесмену меру пресечения — с запрета определенных действий на подписку о невыезде, под которой они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

Экс-главу кафедры Воронежского университета МВД Оксану Бокову суд и вовсе лишь оштрафовал на сумму 200 тыс. руб. При этом суд не стал лишать бывших полицейских их званий.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск МВД, которое было признано потерпевшей по делу стороной, обязав Всеволода Опанасенко и Александра Александрова выплатить солидарно указанную в требовании сумму. Также суд взыскал с полковника Александрова 122 тыс. руб. по гражданскому иску второго потерпевшего — Воронежского института МВД.

Стоит отметить, что во время расследования дела было арестовано различное имущество подсудимых на общую сумму более 200 млн руб.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении Александра Александрова и Всеволода Опанасенко, а также Оксаны Боковой было возбуждено в марте 2019 года и состоит оно из двух эпизодов. Основной связан с выполнением фирмой «Т-Платформа» двух контрактов на поставку в МВД автоматизированных рабочих станций. Они используются для сдачи экзаменов водителями практически во всех региональных подразделениях МРЭО, а также для обеспечения оперативно-служебной деятельности. Как следует из материалов расследования, контракты между фирмой Всеволода Опанасенко и МВД заключались в 2016 и 2018 годах, а их общая стоимость превысила 357 млн руб. В рамках исполнения обязательств «Т-Платформа» поставила более 9,3 тыс. компьютеров, заверив заказчика, что все они соответствуют техническому заданию, созданы на основе процессора «Байкал-Т1» и из российских комплектующих. Однако, как выяснилось во время следствия, фактическим исполнителем госконтрактов являлось ООО «Депо Электроникс», которое, выполняя заказ, закупило комплектующие в Китае, собрав затем из них оборудование, поставленное полицейскому ведомству. При этом, говорилось в деле, Всеволод Опанасенко уговорил Александра Александрова закрыть глаза на нарушения контракта и принять оборудование, не соответствующее требованиям.

Стоит отметить, что в период расследования дела уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов активно выступал в защиту Всеволода Опанасенко, указывая, что «фактура обвинения» вызывает у него «большие сомнения».

Второй эпизод расследования касается фиктивного трудоустройства полковника Александрова в Воронежский университет МВД. В его оформлении, по материалам дела, участвовала руководитель кафедры Оксана Бокова.

Владислав Трифонов