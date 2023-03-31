Гособвинение оценило компьютерную сделку

В Мещанском суде Москвы в ходе прений сторон по делу об особо крупном мошенничестве при поставках компьютерного оборудования для МВД гособвинение запросило сроки для подсудимых. Бывшему начальнику управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александру Александрову грозят 10 лет колонии и штраф в размере 1,5 млн руб., а также лишение звания полковника. Для основателя компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко прокуратура требует 9 лет колонии и штраф в размере 1 млн руб., а для главы одной из кафедр Воронежского университета МВД Оксаны Боковой — 4 года и 70-тысячный штраф с лишением звания подполковника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О сроках, запрошенных прокуратурой в ходе прений по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в Мещанском суде столицы.

«Прокурор во время выступления в прениях сторон потребовал приговорить Опанасенко к девяти годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.»,— сказали там. Оксану Бокову прокурор потребовал приговорить к четырем годам колонии общего режима и штрафу в сумме 70 тыс. руб., а также лишить звания «подполковник полиции».

Максимально жесткое наказание — десять лет колонии, 1,5-миллионный штраф и лишение звания «полковник внутренней службы» грозит экс-начальнику управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александру Александрову.

Как рассказывал ранее «Ъ», уголовное дело Следственный комитет России возбудил в марте 2019 года. Следователей заинтересовал контракт на 357 млн руб., заключенный между МВД и АО «Т-Платформы» в ноябре 2016 года.

Согласно договору, министерство должно было получить 9348 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процессорах «Байкал-Т1».

Технику планировалось использовать, в частности, для проведения теоретических экзаменов на право управления автомобилем в составе Федеральной информационной системы ГИБДД. На сайте исполнителя заявлялось, что «сотни тысяч российских граждан ежегодно будут сдавать экзамены на получение водительских удостоверений, используя АРМ “Таволга Терминал”, таким образом, этот проект будет способствовать продвижению отечественной радиоэлектронной и микроэлектронной продукции в гражданском сегменте».

В комплект поставки должны были входить терминал с российским процессором, монитор, клавиатура и мышь. Новым оборудованием планировалось оснастить полицейские подразделения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и Ростова-на-Дону.

Однако, по данным следствия, в августе 2017 года, когда истек срок действия контракта, АРМ в МВД так и не были поставлены.

Вскоре после этого министерство приняло у исполнителя 1837 компьютеров стоимостью 71 млн руб., но остальную партию оборудования МВД принимать отказалось, сославшись на срыв срока поставки.

Сначала фигурантам предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к ним, но затем оно было переквалифицировано на мошенничество.

В поддержку Всеволода Опанасенко выступал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, который направлял обращение к Владимиру Путину. Бизнес-омбудсмен выражал сомнения как в квалификации действий фигурантов, так и в выводах проведенной в рамках дела экспертизы.

Александр Александров