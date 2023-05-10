Глава Кубани поручил сохранить кинотеатр «Болгария» в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для жителей Краснодара важно, чтобы после реконструкции здание «Болгарии» осталось городским кинотеатром. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Перед нами стоят серьезные задачи по строительству и реконструкции социальных объектов. В Краснодаре необходимо кратно наращивать темпы. Облик города и качество жизни в нем должны соответствовать уровню краевой столицы»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что для реконструкции кинотеатра уже разработали проектную документацию. В марте было получено положительное заключение экспертизы. В здании планируют открыть новый кинозал на 400 мест, также предполагается увеличение сцены и обустройство залов-трансформеров.

Кинотеатр «Болгария» площадью 1350,5 кв. м был открыт в июне 1967 года и тогда назывался «Космос». Нынешнее название здание получило в 1989 году, когда болгарский город Бургас стал побратимом Краснодара. С 2000 по 2020 годы здание кинотеатра находилось в аренде у компании «Монитор». Когда срок аренды истек, его решили не продлевать, а провести капремонт.

В середине декабря 2022 года стало известно, что в здании кинотеатра хотят создать молодежный центр. Там планируют проводить кинопоказы, музыкальные квартирники и мастер-классы. На начало 2023 года капремонт здания кинотеатра «Болгария» оценивался в 130 млн руб.

Татьяна Ручкина

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