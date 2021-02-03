Кинотеатр «Болгария» в Краснодаре отдадут под молодежный центр

В здании краснодарского кинотеатра «Болгария» на улице Ставропольской разместят молодежный Центр событий. Такое решение принял глава города Евгений Первышов.

Как отмечается в сообщении мэрии, в декабре 2020 года истек срок аренды муниципального помещения с компанией «Монитор». Договор решили не продлевать. Вместо этого в здании проведут капитальный ремонт и размесят молодежный Центр событий, в котором планируют открыть киноконцертный зал, коворкинг-зону и студию звукозаписи.

Отмечается, что договор аренды с «Монитором» был заключен 20 лет назад, с того времени за помещение общей площадью 1 тыс. 350 кв. м арендатор платил 31 тыс. руб.

После расторжения договора аренды ремонт бывшего кинотеатра «Болгария» будет проводить администрация Краснодара. Решено законсервировать объект, чтобы его состояние не ухудшилось, затем провести экспертизу здания, после которой совместно с молодежью Краснодара разработают проект нового общественного пространства.

Известно, что кинотеатр «Болгария» был построен в 1966 году. 23 года он назывался «Космос». В 1989 году Бургас стал побратимом Краснодара. В честь этого события кинотеатр переименовали в «Болгарию».

Как писал “Ъ-Кубань”, реконструкцию построенного в 1967 году кинотеатра «Аврора» на условии концессии проводит компания Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». Соглашение было подписано в 2019 году и стало самым крупным концессионным соглашением по реставрации объектов культурного наследия в России. В восстановление объекта предполагается вложить почти 3 млрд руб. Работы планируют закончить к концу 2024 года.

Наталья Решетняк